شبكةCNN تكشف تحقيقات الجيش الإسرائيلي بشأن إستغلال الجنود للمدنين الفلسطينين

كشفت شبكة CNN الأمريكية أن الجيش الإسرائيلي يُجري تحقيقًا في إستخدام جنوده للمدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية خلال العمليات في غزة المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .



الجيش الإسرائيلي يعترف لأول مرة بإحتمال إرتكاب جنوده لإنتهاكات بحق الفلسطينين

و أكدت CNN في تقرير لها أن تلك هي المرة الأولى التي يُقر فيها الجيش بوجود ما وصفته بـ "شكوك معقولة" تدفع للإعتقاد بأن الجنود أجبروا المدنيين على المشاركة في العمليات العسكرية.

لافتة إلى أن جنودًا إسرائيليين قد أجبروا بعض المدنيين في غزة على دخول منازل وأنفاق يُحتمل أن تكون مفخخة لتجنب تعريض القوات للخطر.



من جهته فق. أوضح جيش الإسرائيلي: "في عدة حالات، فتحت شعبة التحقيقات الجنائية بالشرطة العسكرية تحقيقات بعد ظهور شكوك معقولة بشأن استخدام الفلسطينيين في مهام عسكرية خلال العمليات".



فيما لم يؤكد الجيش عدد التحقيقات التي فُتحت، ولا هوية الأشخاص الذين يجري التحقيق معهم.

و أضاف الجيش: "لا تزال هذه التحقيقات جارية، وبالتالي، لا يُمكن تقديم تفاصيل أخرى في الوقت الحالي".

وفي مقابلة مع CNN أواخر العام الماضي، قال جندي إسرائيلي إن وحدته أجبرت رجلاً فلسطينيًا على دخول مبنى قبل القوات. أوضح قائلًا: "إذا وُجدت أي أفخاخ، فهي التي ستنفجر، وليس نحن". وقيل إن هذه الممارسة كانت شائعة جدًا في الجيش الإسرائيلي لدرجة أنها سُميت "بروتوكول البعوض".

كيف إستخدم الجنود بروتكول البعوض ضد المدنين

و أفادت التقارير أن هذه الإنتهاكات كانت شائعة جدًا في الجيش الإسرائيلي لدرجة أنها أُطلق عليها اسم "بروتوكول البعوض".

ولا يُعرف بدقة نطاق هذه الجيش الإسرائيلي إلا أن شهادةذلك الجندي وخمسة مدنيين العام الماضي أشارت إلى إنتشارها في جميع أنحاء القطاع: شمال غزة، ومدينة غزة، وخان يونس، ورفح.

وقال أحد المدنيين، لشبكة CNN إن جنود جيش الدفاع الإسرائيلي احتجزوه في رفح.

وقال: "كانوا يطلبون منا القيام بأشياء مثل: 'أخرجوا هذه السجادة'، قائلين إنهم يبحثون عن أنفاق". "كانوا يقولون: 'صوّروا تحت الدرج'.

وأضاف إذا عثروا على شيء، كانوا يطلبون منا إخراجه على سبيل المثال، كانوا يطلبون منا إخراج المتعلقات من المنزل، والتنظيف هنا، ونقل الأريكة، وفتح الثلاجة، وفتح الخزانة".



هذا وكان الجيش الإسرائيلي قد أكد أن تلك الإنتهاكات محظورة تماماً بموجب لوائح الجيش.

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