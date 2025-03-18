عاجل.. حماس تعلن مقـ ـتل وإصابة أسرى إسرائـ ـيليين في غـ ـزة

حـ ـرب إسرائـ ـيل علي قطاع غـ ـزة.. كشفت مصادر رسمية في حركة حماس عن مقـ ـتل وإصابة عدد من الأسرى الإسرائـ ـيليين جراء الغارات الجوية التي شنتها إسرائـ ـيل، فجر اليوم الثلاثاء، علي قطاع غـ ـزة.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل مقـ ـتل وإصابة عدد من الأسرى الإسرائـ ـيليين جراء الغارات الجوية الإسرائـ ـيلية العنـ ـيفة علي قطاع غـ ـزة، والتي استهدفت المدنيين وخاصة الأطفال والنساء.

حماس تعلن مقـ ـتل وإصابة عدد من الأسرى الإسرائـ ـيليين

قال مصدر مسؤول في حركة حماس إن أحد الأسرى الإسرائـ ـيليين في قطاع غـ ـزة قـ ـتل وأصيب آخران، فجر اليوم الثلاثاء، نتيجة الغارات الإسرائـ ـيلية على القطاع، حسبما أفادت وكالة "معا" الفلسطينية.

الأسرى الإسرائـ ـيليين

حصيلة الشهداء والمصابين في قطاع غـ ـزة

من ناحية أخري، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غـ ـزة أن حصيلة الشهداء جراء الغارات الإسرائـ ـيلية على قطاع غـ ـزة ، اليوم الثلاثاء، ارتفعت إلى 412 شهيدًا، بالإضافة إلى أكثر من 500 جريح، في حين يواصل الاحتـ ـلال شن هـ ـجماته على مناطق متفرقة في القطاع.

الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي نفذ أكثر من 100 غارة على قطاع غـ ـزة

وأكد الدفاع المدني في قطاع غـ ـزة أن الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي نفذ أكثر من 100 غارة على قطاع غـ ـزة، استهدفت منازل المدنيين ومراكز إيواء النازحين، مما خلف دمـ ـارًا هائلًا في البنية التحتية.

استشهاد 130 طفلًا بالإضافة إلى عدد كبير من النساء جراء مجزرة إسرائـ ـيل في غـ ـزة

وأشار الدفاع المدني إلى أن من بين شهداء المـ ـجزرة التي ارتكبتها إسرائـ ـيل في قطاع غـ ـزة، أكثر من 130 طفلًا، بالإضافة إلى عدد كبير من النساء، في حصيلة مفـ ـزعة تضاف إلى سلسلة الهـ ـجمات التي يتعرض لها قطاع غـ ـزة بشكل متواصل.

العديد من العائلات لا تزال عالقة تحت الأنقاض في قطاع غـ ـزة بسبب الغارات الإسرائـ ـيلية

وفي سياق متصل، أعلن الدفاع المدني أن العديد من العائلات لا تزال عالقة تحت الأنقاض في قطاع غـ ـزة بسبب الغارات الإسرائـ ـيلية، في وقت تبذل فيه فرق الإنقاذ جهودًا مضاعفة للبحث عن ناجين، وسط ظروف صعبة ونقص في المعدات والإمكانيات.

حماس

وكانت إسرائـ ـيل قد استأنفت عدوانها على قطاع غـ ـزة، فجرًا، بعد توقف لأكثر من شهرين، بشن سلسلة غارات جوية مكثفة وأحزمة نارية على عدة مناطق في القطاع.

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