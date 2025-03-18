عاجل.. حماس تعلن استشهاد رئيس حكومتها في قطاع غـ ـزة

أعلنت حركة حماس اليوم الثلاثاء استشهاد رئيس حكومتها في قطاع غـ ـزة، عصام الدعاليس، جراء غـ ـارة إسرائـ ـيلية على قطاع غـ ـزة، فضلًا عن استشهاد مسؤولين بارزين في غـ ـزة.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل استشهاد مسؤولين بارزين في حركة حماس جراء الغارة الجوية الإسرائـ ـيلية علي قطاع غـ ـزة.

حماس تعلن استشهاد رئيس حكومتها في قطاع غـ ـزة

كشفت حركة حماس عن استشهاد رئيس حكومتها في قطاع غـ ـزة، عصام الدعاليس خلال الغـ ـارات الجوية الإسرائـ ـيلية على قطاع غـ ـزة.

حماس

وكان شقيق عصام الدعليس قد أعلن في تصريحات صحفية إن عصام الدعليس قد استشهد و3 من أبنائه على الأقل و2 من أحفاده بغـ ـارة إسرائـ ـيلية في قطاع غـ ـزة.

حكومة غـ ـزة تعلن استشهاد 4 مسؤولين بارزين

ومن جانبها، أعلنت حكومة غـ ـزة استشهاد 4 مسؤولين جراء استئناف الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي الحـ ـرب على قطاع غـ ـزة أبرزهم رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان اليوم الثلاثاء: "ننعى بكل معاني الفخر والاعتزاز والاحتساب، إلى جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم، وأمتنا العربية والإسلامية، وأحرار العالم: كوكبة من قيادات العمل الحكومي في قطاع غـ ـزة".

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي عن استشهاد عصام الدعليس رئيس متابعة العمل الحكومي، والمستشار أحمد الحتة وكيل وزارة العدل، واللواء محمود أبو وطفة وكيل وزارة الداخلية، واللواء بهجت أبو سلطان المدير العام لجهاز الأمن الداخلي في قطاع غـ ـزة.

وأشار بيان مكتب الإعلام الحكومي إلى أن الشهداء ارتقوا إلى العلا بعد استهدافهم من طائرات الاحتـ ـلال بشكل مباشر هم وعائلاتهم في قطاع غـ ـزة، بعد مسيرة حافلة ومليئة بالتّضحيات والمواقف المشرّفة.

وأكد بيان مكتب الإعلام الحكومي أن ارتقاء قيادات العمل الحكومي لن يثنينا عن أداء واجبنا الوطني تجاه شعبنا الفلسطيني، والاستمرار في واجبنا الديني ودورنا الأخلاقي والمهني لخدمتهم ودعم صمودهم وثباتهم في وجه هذا العـ ـدوان الهمـ ـجي.

إسرائـ ـيل تستأنف حـ ـربها على قطاع غـ ـزة بسلسلة من الغـ ـارات الجوية

واستأنفت إسرائـ ـيل حـ ـربها على قطاع غـ ـزة بسلسلة من الغـ ـارات الجوية المكثفة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، ضد ما وصفته بـ أهداف لـ حركة حماس في جميع أنحاء القطاع.

قطاع غـ ـزة

وتأتي هذه الضربات بعد شهرين من توقيع اتفاق وقف إطـ ـلاق النـ ـار في قطاع غـ ـزة الذي توسطت فيه إدارة الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، بمساعدة إدارة، الرئيس الحالي دونالد ترامب.

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