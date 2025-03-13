أول تعليق لـ الرئاسة الفلسطينية علي تراجع ترامب عن تهجير سكان غـ ـزة

رحبت الرئاسة الفلسطينية بموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد تراجعه عن فكرة تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غـ ـزة، واعتبرته مبادرة لإحلال السلام.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تعليق الرئاسة الفلسطينية علي تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مقترح تهجير سكان غـ ـزة، واعتبرته دعوة لإحلال السلام وخطوة علي الطريق الصحيح.

الرئاسة الفلسطينية تعلق علي تراجع ترامب عن مقترح تهجير سكان غـ ـزة

ومن جانبه، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن تراجع الموقف الأمريكي عن فكرة تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غـ ـزة هي خطوة على الطريق الصحيح ومشجعة.

فلسطين

وأعرب الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية عن أمله في أن تتواصل هذه التصريحات المتوازنة من قبل الإدارة الأمريكية؛ للوصول إلى مسار سياسي يستند للشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.

الرئاسة الفلسطينية تجدد تثمين بلاده للموقف العربي الموحد الرافض للتهجير

وجدد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية تثمين بلاده للموقف العربي الموحد الرافض لـ تهجير سكان غـ ـزة والذي ساهم إلى جانب صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بأرضه إلى التراجع عن هذه الأفكار.

الرئاسة الفلسطينية تشدد علي ضرورة استمرار التنسيق الفلسطيني- العربي الموحد

وشدد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية علي ضرورة استمرار التنسيق الفلسطيني- العربي الموحد باعتباره خطوة استراتيجية هامة جداً، يمكن البناء عليها لدعم الرؤية العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، والبدء بمسار سياسي يجسد قيام دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967، لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة.

ترامب يتراجع عن مقترح تهجير سكان غـ ـزة

الجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تراجع عن مقترحه السابق بتهجير سكان غـ ـزة، الذي واجه رفضاً عربياً وعالمياً واسعاً، في مقابل ترحيب إسرائـ ـيلي.

وقال ترامب خلال لقاء صحفي مشترك مع رئيس وزراء أيرلندا: "لن يطرد أحد أحداً من غـ ـزة".

تعليق الخارجية علي موقف ترامب من سكان قطاع غـ ـزة

ومن ناحية أخري، أعربت جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الخارجية عن تقديرها لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التى أدلى بها أمس الأربعاء أثناء لقائه مع مايكل مارتن رئيس الوزراء الأيرلندي، بشأن عدم مطالبة سكان قطاع غـ ـزة بمغادرته.

وزارة الخارجية: موقف ترامب يعكس تفهماً لأهمية تجنب تفاقم الأوضاع الإنسانية في غـ ـزة

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها علي أن موقف ترامب يعكس تفهماً لأهمية تجنب تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غـ ـزة، وضرورة العمل على إيجاد حلول عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية.

سكان غـ ـزة

وزارة الخارجية: مصر تدعو لدفع جهود إحلال السلام في الشرق الأوسط

وقالت وزارة الخارجية في بيانها: "وفي هذا السياق، تشدد مصر على أهمية البناء على هذا التوجه الإيجابي لدفع جهود إحلال السلام في الشرق الأوسط، وذلك من خلال تبني مسار شامل يستند إلى رؤية واضحة تحقق الاستقرار والأمن لكافة الأطراف".

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