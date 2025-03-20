في تصعيد جديد الجيش الإسرائيلي يطلق عملية برية جديدة في رفح

أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، توسيع نطاق عملياته العسكرية في غزة مشيرا إلى بدء عملية عسكرية في رفح المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .

إحدى العمليات تهدف إلى "توسيع المنطقة الدفاعية بين شمال وجنوب القطاع

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه: "وسع عملياته في جنوب غزة وواصل نشاطه في شمال ووسط القطاع".

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه "بدأ خلال الساعات الماضية عملية برية في الشابورة برفح جنوب غزة".

وأوضح الجيش أن إحدى العمليات تهدف إلى "توسيع المنطقة الدفاعية بين شمال القطاع وجنوبه".



كما حظر الجيش الإسرائيلي حركة سكان قطاع على محور صلاح الدين، بين شمال قطاع غزة وجنوبه وبالعكس، وقال إن التحرك من الشمال إلى الجنوب يسمح فقط عبر طريق الرشيد.

الجيش الإسرائيلي يستعد لإقامة حاجز إضافي في منطقة نتساريم

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، كشفت في وقت سابق من الخميس أن الجيش يستعد لإقامة حاجز إضافي في منطقة نتساريم، على المحور الواصل بين جنوب قطاع غزة وشماله.



واستأنفت إسرائيل حرب غزة فجر الثلاثاء، بعد رفضها الانخراط في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

وقتل منذ ذلك الوقت مئات الفلسطينيين، في هجمات عنيفة شملت مناطق متفرقة من قطاع غزة.



وأعلن الدفاع المدني في غزة مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة عشرات، في غارات إسرائيلية استهدفت منازل في جنوب القطاع فجر الخميس.

تظاهرات حاشدة لرفض قرار إستئناف الحرب

وكان مئات الإسرائيلين قد نظموا، الأربعاء، مسيرة حاشدة في القدس، الأربعاء، إعتراضاً على سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي أدت إلى تجدد الحرب في قطاع غزة وعودة إيتمار بن غفير للحكومة وزيرا للأمن القومي.



و عبّر المتظاهرين عن رفضهم لعودة الحرب، وطالبوا بصفقة تخرج بقية الرهائن في قطاع غزة بحسب قناة سكاي نيوز عربية .

ووصف زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لابيد الحكومة بأنها فاقدة للشرعية، ودعا "جميع الإسرائيليين للخروج إلى الشوارع للاحتجاج ضد حكومة نتنياهو.

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