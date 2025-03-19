مصر تسعى لحشد دول الإتحاد الأوروبي للضغط على إسرائيل

طالب وزير الخارجية السفير، بدر عبدالعاطي، الاتحاد الأوروبي بممارسة الضغط على إسرائيل، للتوقف "فورا" عن هجماتها على قطاع غزة جرى ذلك خلال إتصالات هاتفية لوزير الخارجية بدر عبد العاطي، مع مسؤولين أوروبيين المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي.

عبدالعاطي يحشد الجهود الدولية لإنقاذ غزة

حيث أجرى عبد العاطي إتصالاً هاتفياً مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للإتحاد الأوروبي كايا كالاس، ووزير خارجية النرويج إسبين بارث إيد، ونظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس.

السفير بدر عبدالعاطي وزير الخارجية

وبحسب مصدر رسمي فإن تلك الإتصالات كان موضوعها الرئيسي على تجدد الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، وتداعياته على إستقرار المنطقة.



وأكد عبد العاطى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية الجديدة تعيد التوتر إلى المنطقة، وتعرقل المساعي الهادفة إلى التهدئة وإعادة الاستقرار.

ونوه عبدالعاطي إلى "ضرورة ممارسة الاتحاد الأوروبي الضغط على إسرائيل، للتوقف فورا عن عدوانها على المدنيين في قطاع غزة".



كما أكد على ضرورة "قيام الأطراف بممارسة ضبط النفس لإتاحة الفرصة للوسطاء لإستكمال جهودهم، للوصول لوقف دائم لإطلاق النار".



عبد العاطي ونظيره الهولندي يؤكدان على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة



هذا وكان السفير بدر عبد العاطي، قد أكد خلال إتصال هاتفي مع نظيره الهولندي، كاسبر فيلدكامب، الثلاثاء على ضرورة قيام المجتمع الدولى بالضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على قطاع غزة



وأكد عبد العاطي، لنظيره الهولندي، إدانة مصر للضربات الجوية الإسرائيلية بقطاع غزة فجر اليوم، وتعيد التوتر إلى المنطقة وتعرقل الجهود الساعية للتهدئة وإعادة الاستقرار،

كما شدد على ضرورة قيام المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على قطاع غزة، الذي يعد انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن مصر بذلت جهودا حثيثة لتثبيت الاتفاق بمراحله الثلاث.



هذا وقد أطلع وزير الخارجية، نظيره الهولندي، على التطورات الخاصة بالجهود المصرية لدعم التهدئة في غزة والتحضير للمؤتمر المقرر عقده في القاهرة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار، معرباً عن التطلع

لقيام دول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها هولندا بمواصلة تقديم الدعم الإنساني اللازم لمواجهة الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع والمشاركة في المؤتمر.

وشدد على ضرورة إيجاد أفق سياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، خاصة وأن حل الدولتين يظل المسار الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة.

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