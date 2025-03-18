الصين تدعو للتهدئة في غزة وتؤكد على تبنيها خطة مصر

أعربت الصين، الثلاثاء، عن قلقها البالغ إزاء الوضع المتفجر في قطاع غزة بعد إستئناف قوات الإحتلال الإسرائيلي للعمليات العسكرية على القطاع منذ فجر اليوم المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .

الصين قلقة للغاية

و أوضحت المتحدثة بإسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينج في بكين، إن الصين "قلقة للغاية" بشأن إستئناف العمليات العسكرية في غزة معربةً عن آمال بلادها في أن تدعم جميع الأطراف التنفيذ الفعال لوقف إطلاق النار.



وأضافت ماو نينج أنه ينبغي على الأطراف تجنب الإجراءات التي يمكن أن تؤدي إلى تصعيد الوضع، ومنع حدوث كارثة إنسانية على نطاق أوسع.

واستأنف الجيش الإسرائيلي عدوانه في جميع أنحاء قطاع غزة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، وذلك بعد نحو شهرين من بدء وقف إطلاق النار الهش في القطاع الساحلي .

وكانت الصين، قد أكدت على موقفها الرافض لمخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، قائلة في تصريحات لوزير الخارجية الصيني، وانج يي، إن "قطاع غزة ملك للفلسطينيين".



سفير الصين في القاهرة يؤكد أن بلاده تدعم خطة لأجل غزة

من جهته فقد أكد سفير الصين بالقاهرة لياو ليتشيانج، أن بكين تدعم خطة إعادة إعمار قطاع غزة التى أعدتها مصر وتبنتها الدول العربية فى قمة القاهرة غير العادية، التي عُقدت في الرابع من مارس الجاري



و أكد على أن موقف بلاده يأتي إنطلاقاً من أن قطاع غزة وطن للشعب الفلسطينى.

و أضاف إن "بكين ستعمل مع القاهرة لتقديم المزيد من الإسهامات لتسريع التنمية في دول الجنوب".

وتابع في مقابلة مع صحيفة "تشاينا ديلى" الصينية- "ينبغي على المجتمع الدولى السعي جاهدا لتحقيق وقف إطلاق نار شامل ودائم في قطاع غزة، وزيادة المساعدات الإنسانية".

وكانت رئاسة الوزراء الإسرائيلية في بيان أنها أصدرت تعليمات للجيش باستهداف حماس في مختلف أنحاء قطاع غزة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أصدر تعليمات للجيش باتخاذ "إجراء قوي" ضد حماس في غزة رداً على رفض الحركة إطلاق سراح الرهائن ورفضها كل مقترحات وقف إطلاق النار.

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