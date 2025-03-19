مظاهرات حاشدة في القدس للتنديد بإستئناف الحرب وعودة بن غفير

نظم مئات الإسرائيلين مسيرة حاشدة في القدس، الأربعاء، إعتراضاً على سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي أدت إلى تجدد الحرب في قطاع غزة وعودة إيتمار بن غفير للحكومة وزيرا للأمن القومي المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي.



يائير لابيد : حكومة نتنياهو فاقدة الشرعية

و عبّر المتظاهرين عن رفضهم لعودة الحرب، وطالبوا بصفقة تخرج بقية الرهائن في قطاع غزة بحسب قناة سكاي نيوز عربية .

ووصف زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لابيد الحكومة بأنها فاقدة للشرعية، ودعا "جميع الإسرائيليين للخروج إلى الشوارع للاحتجاج ضد حكومة نتنياهو وكذلك رفضا لإقالة رئيس الشاباك رونين بار".

ووفقما ذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل" فقد طالب لابيد بالنزول للشوارع ضد ما وصفها بـ"حكومة نتنياهو غير الشرعية"، مؤكدا أن " الحل الوحيد هو وحدة الشعب بأكمله ليقولوا معا: كفى".

وقال لابيد، قبيل موجة من المظاهرات المخطط لها في القدس ردا على قرار الحكومة بالتصويت لإقالة رئيس الشاباك: "نحن ننزل إلى الشوارع لأن الحكومة الإسرائيلية فقدت شرعيتها".

وأضاف: "لن نخالف القانون، وسنواصل الخدمة، لكننا سنقف بحزم ضد حكومة تحاول تفكيك الدولة."

جاء ذلك خلال رسالة مسجلة نشرها لابيد.



ودعى لابيد الإسرائيليين على التظاهر من أجل عودة الرهائن، وإنشاء لجنة تحقيق رسمية حول هجوم حماس في السابع من أكتوبر 2023، وإلزام الحريديم بالتجنيد، وحماية النظام القانوني.

وتابع: "كل من ناضل قبل الحرب من أجل إسرائيل ديمقراطية وليبرالية، وكل من سار في الشوارع ثم توقف بحجة أن زمن الحرب يستدعي الوحدة، يدرك اليوم أن الصمت في وجه حكومة مدمرة ليس وحدة، بل يمنحهم مزيدا من الوقت لتمزيقنا".

وأكد لابيد أن "الجميع، باستثناء قوات الأمن التي تحمي إسرائيل من الأعداء الخارجيين، يجب أن يشاركوا في المظاهرات من أجل الدفاع عن دولة إسرائيل ضد حكومة تحاول تدميرنا من الداخل".

عودة بن غفير للمنصب بعد تنفيذ مطلبه

وكان موقع قناة I24 العبرية قد كشف أن، نتنياهو ووزير الأمن القومي المستقيل إيتمار جفير يقتربان من إتفاق لإعادة دمج الحزب اليميني المتطرف في الحكومة، وذلك بالتزامن مع إستئناف العمليات العسكرية في غزة.



و وفقًا لمصادر حكومية، من المقرر أن يُنهي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي السابق إيتامار بن غفير اتفاقًا يسمح بعودة حزب "عوتسما يهوديت" إلى الحكومة.

يأتي هذا بعد أن شنّ الجيش الإسرائيلي هجومًا مفاجئًا على قطاع غزة فجر الثلاثاء، وهو مطلب بن غفير الأوحد منذ فترة طويلة.



وأشاد بن غفير، على موقع التواصل الاجتماعي "X"، بهذا القرار العسكري قائلاً: "كما قلنا في الأشهر الأخيرة عندما استقلينا، يجب على إسرائيل استئناف القتال في غزة. هذا هو النهج الأكثر عدالةً وأخلاقيةً وشرعيةً للقضاء على منظمة حماس الإرهابية واستعادة رهائننا".

كما هنأ بن غفير رئيس الوزراء على قراره بإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي رونين بار قائلا: "تهانينا لنتنياهو. هذه خطوة تأخرت كثيرًا.

وأضاف : لا مكان في الديمقراطية لمسؤولين يتصرفون سياسيًا ضد المنتخبين. على اليمين أن يتعلم من ترامب كيف يقضي على الدولة العميقة ويستعيد الثقة بالجهاز الأمني".

وكان بن غفير قد تقدم بإستقالته في وقت سابق من يناير الماضي إحتجاجاً على موافقة الحكومة على إتفاق وقف إطلاق النار مطالباً بالإستمرار في خوض الحرب على غزة .

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