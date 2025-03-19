بعد تحقيق مطالبه وإستئناف الحرب بن غفير يستعد العودة للحكومة

كشف موقع قناة I24 العبرية أن، نتنياهو ووزير الأمن القومي المستقيل إيتمار جفير يقتربان من إتفاق لإعادة دمج الحزب اليميني المتطرف في الحكومة، وذلك بالتزامن مع إستئناف العمليات العسكرية في غزة المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي.



بن غفير يستعد للعودة بعد تنفيذ مطلبه

و وفقًا لمصادر حكومية، من المقرر أن يُنهي رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن القومي السابق إيتامار بن غفير اتفاقًا يسمح بعودة حزب "عوتسما يهوديت" إلى الحكومة.

يأتي هذا بعد أن شنّ الجيش الإسرائيلي هجومًا مفاجئًا على قطاع غزة فجر الثلاثاء، وهو مطلب بن غفير الأوحد منذ فترة طويلة.



وأشاد بن غفير، على موقع التواصل الاجتماعي "X"، بهذا القرار العسكري قائلاً: "كما قلنا في الأشهر الأخيرة عندما إستقلنا، يجب على إسرائيل استئناف القتال في غزة.

و أضاف هذا هو النهج الأكثر عدالةً وأخلاقيةً وشرعيةً للقضاء على منظمة حماس الإرهابية واستعادة رهائننا".

كما هنأ بن غفير في وقت سابق رئيس الوزراء على قراره بإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي رونين بار قائلا: "تهانينا لنتنياهو. هذه خطوة تأخرت كثيرًا.

وأضاف : لا مكان في الديمقراطية لمسؤولين يتصرفون سياسيًا ضد المنتخبين على اليمين أن يتعلم من ترامب كيف يقضي على الدولة العميقة ويستعيد الثقة بالجهاز الأمني".



مصدر إسرائيلي مزاعم بن غفير سخيفة

و ردًا على الانتقادات المتعلقة بتوقيت الهجوم، نفى مصدر حكومي بشدة أي تأثير سياسي.

وقال المصدر: “إن مزاعم تأثير بن غفير كذبة سخيفة هذا الهجوم المفاجئ لا علاقة له بالميزانية، مشيراً إلى أن القرارات اتُخذت خلال سلسلة من المناقشات، بما في ذلك خلال عيد المساخر ”البوريم"، بدعم من جميع رؤساء الأجهزة الأمنية".

و أشارت القناة إلى أن الهجوم يُمثّل فرض الأعمال العدائية في غزة، الذي أقرّه كبار مسؤولي الأمن بالإجماع في اجتماعٍ حاسمٍ عُقد يوم الاثنين، استجابةً للمطالب الرئيسية التي طرحها بن غفير لعودته إلى الحكومة.



وقد انطلقت العملية العسكرية، التي أُطلق عليها اسم "القوة والسيف"، بعد فشل المحادثات في قطر بشأن إطلاق سراح الرهائن وسيعود بن غفير إلى منصبه وزيرًا للأمن القومي، بينما سيعود أعضاء حزبه الآخرون إلى مناصبهم السابقة.

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