نتنياهو يتقدم للحكومة بمقترح لإقالة رئيس الشاباك

أخطر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، رئيس جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" رونين بار أنه يعتزم التقدم بمقترح للحكومة بإقالته المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .



نتنياهو يقدم إقتراح بإقالة رونين بار لإنعدام الثقة

و أوضح نتنياهو في بيان "بسبب إستمرار إنعدام الثقة، قررت أن أقدم إقتراحاً إلى الحكومة بإنهاء مهمة رئيس الشاباك، رونين بار.



وتأتي تلك الخطوة بعد الخلافات الحادة التي دبت بين بار ونتنياهو إثر مطالبة الأخير لرئيس الشاباك بالإستقالة قبل أكثر من إسبوع .

وأشار المقربون من نتنياهو، إلى أن رئيس الشاباك رونين بار فشل تماما في التعامل مع حماس وهجوم 7 أكتوبر، كما أنه لم يقرأ الوضع الاستخباري بدقة وكان أسير مفهوم أمني خاطئ.

و أكد المقربون من نتنياهو، أن فرضية الشاباك الرئيسية كانت أن حماس ترغب في الحفاظ على الهدوء.

نسب إلى نتنياهو في بيان رسمي اتهامه رئيس الشاباك بارتكاب أخطاء استخباراتية جسيمة، إذ أشار إلى أن بار "أخطأ في قراءة الصورة الاستخباراتية وكان محاصرا بتصور مضلل" قبيل هجوم حماس، وفق ما نقلته صحيفة "جيروساليم بوست".

وأضاف البيان أن رئيس الشاباك أكد سابقا "بشكل لا لبس فيه أن حماس تسعى إلى تجنب المواجهة مع إسرائيل"، بل ورأى إمكانية تحقيق استقرار طويل الأمد في غزة إذا تم تقديم حوافز اقتصادية.

كما لفت إلى أن بار لم ير ضرورة لإيقاظ رئيس الوزراء ليلة وقوع الهجوم، وهو ما اعتبره البيان "قرارا خاطئا".



بدورها فقد كشفت القناة 12 في تقرير سابق إلى أن بار أبلغ المقربين منه بأنه لن يستقيل إلا بعد عودة جميع الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، كما أكد التزامه بترك منصبه فور فتح تحقيق حكومي رسمي في هجوم حماس.



نتنياهو إتهم رئيس الشاباك بتهديده والتواطؤ ضده

بدوره فقد إتهم نتنياهو،الخميس، رئيس الشاباك، رونين بار بالتواطؤ مع سلفه ناداف أرجمان ، قائلًا: تهديدات مافيا تهدف إلى منع إعادة إحياء الشاباك زاعماً أن رونين بار، يبتزّه بالتهديدات.

و أضاف نتنياهو : الليلة، تجاوزنا خطًا أحمر خطيرًا آخر للديمقراطية الإسرائيلية، لم يسبق في تاريخ إسرائيل والديمقراطيات أن مارس الرئيس السابق للمنظمة السرية ابتزازًا مباشرًا وتهديدًا ضد رئيس وزراء في منصبه، تنضم هذه الجريمة إلى حملة ابتزاز وتهديدات عبر إحاطات إعلامية في الأيام الأخيرة، قادها الرئيس الحالي لجهاز الأمن العام " الشاباك" ، رونين بار .



و أعتبر نتنياهو أن بار و أرجمان يقومان بمحاولات الهدف الوحيد منها هو محاولة منعه من إتخاذ القرارات اللازمة لإعادة تشغيل جهاز الأمن العام “الشاباك” بعد فشله المدوي في 7 أكتوبر.

وأضاف : لنكون واضحين: التهديدات الإجرامية على غرار المافيا لن تردعني، سأفعل كل ما هو ضروري لضمان أمن مواطني إسرائيل" .

وكان رئيس الشاباك السابق ، ناداف أرجمان، قد إتهم نتنياهو بتفتيت الجبهة الداخلية و إغراق إسرائيل في صراعات فئوية بغض النظر عن المصلحة العليا، مهدداً بكشف كل ما يعرف من معلومات لم يفصح عنها من قبل بحكم عمله .

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