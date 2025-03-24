بالأرقام.. حصيلة ضحايا العـ ـدوان الإسرائـ ـيلي علي قطاع غـ ـزة

كشفت وزارة الصحة الفلسطينية عن حصيلة قاسية للشهداء والمصابين في قطاع غـ ـزة جراء العمليات العسكرية التي تشنها إسرائـ ـيل في جميع أنحاء القطاع .

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي آخر تحديث لـ حصيلة الشهداء والمصابين في قطاع غـ ـزة، ومستجدات الأوضاع في القطاع الذي يشهد تصعيد إسرائـ ـيلي وموجة عنـ ـيف غير مسبوقة.

حصيلة ضحايا العـ ـدوان الإسرائـ ـيلي على قطاع غـ ـزة

ومن جانبها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، عن آخر الإحصائيات المتعلقة بعدد الضحايا جراء العـ ـدوان الإسرائـ ـيلي المستمر على قطاع غـ ـزة منذ السابع من أكتوبر 2023، حيث تجاوز عدد الشهداء 50 ألفًا و21 شهيدًا، فيما بلغ عدد الجـ ـرحى 113,274 جريحًا.

قطاع غـ ـزة

وأوضح المدير العام في وزارة الصحة الفلسطينية، منير البرش، أن من بين الشهداء في قطاع غـ ـزة هناك 15.613 طفلاً، من بينهم 872 طفلاً لم يكملوا عامهم الأول، بينما ولد 247 طفلاً في أتون الحـ ـرب واستشهدوا في نفس الوقت.

7% من سكان غـ ـزة أصبحوا ضحايا لـ الحـ ـرب الإسرائـ ـيلية

كما بيّن المدير العام في وزارة الصحة الفلسطينية أن نحو 7% من إجمالي سكان قطاع غـ ـزة أصبحوا ضحايا لهذه الحـ ـرب الوحشية، ما بين شهيد وجريح.

تدهور الأوضاع الصحية في قطاع غـ ـزة

وأشار المدير العام في وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن الأوضاع الصحية في قطاع غـ ـزة تتفاقم بشكل كبير، حيث يحتاج أكثر من 25 ألف مصاب إلى علاج وتأهيل طويل المدى، فيما بلغ عدد حالات البتر نحو 4.700 حالة، من بينهم حوالي 850 طفلًا.

وأضاف المدير العام في وزارة الصحة الفلسطينية أن الحـ ــرب في قطاع غـ ـزة تسببت في دمـ ـار هائل للبنية التحتية والمنشآت الطبية، مما يزيد من التحديات التي تواجهها وزارة الصحة في تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين.

الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي يعلن تنفيذ أنشطة عسكرية في قطاع غـ ـزة

وفي السياق ذاته، أعلن جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي أن "الفرقة 36" التابعة له تستعد لتنفيذ أنشطة عسـ ـكرية في قطاع غـ ـزة، بعد أن أنهت عملها في جنوب لبنان.

وذكر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائـ ـيلي عبر حسابه على "إكس"، أنه بعد تقييم الوضع في قطاع غـ ـزة بدأت قوات الفرقة 36 استعداداتها لتنفيذ أنشطة عسكرية في القيادة الجنوبية لـ قطاع غـ ـزة بعد أن أنهت في الأشهر الأخيرة مناورة برية في لبنان وبعد أشهر طويلة من الأنشطة العملياتية في الجبهة الشمالية".

قطاع غـ ـزة

الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي يوسع عملياته العسكرية في مدينة رفح

ويأتي ذلك وسط توسيع جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي، أمس الأحد، عملياته العسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غـ ـزة لتشمل أحياء تل السلطان والسعودي غربي المدينة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات، في حين تحاصر الدبابات آلاف العائلات.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تصاعد العمليات العسكرية الإسرائـ ـيلية في جنوب وشمال ووسط قطاع غـ ـزة.

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