عميد قصر العيني لطلاب الكلية: أنتم مستقبل الطب في مصر

شارك الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، طلاب الكلية في الحفل السنوي للإفطار الذي نظمته الكلية تحت رعايته المباشرة.

وهنأ صلاح خلال كلمته بالحفل الحضور بمناسبة شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أن الكلية دائمًا ما تضع طلابها في مقدمة اهتماماتها، وأن هذا اللقاء الرمضاني هو فرصة لتعزيز روح التعاون والمودة بين جميع أفراد الكلية.

وأضاف عميد كلية طب قصر العيني موجها حديثه للطلاب، إن وجودهم يعكس روح الأسرة الواحدة التي تفتخر بها كلية طب قصر العيني، مؤكدا أنهم مستقبل الطب في مصر، وأنهم الأمل الذي سيحمل رسالة هذه الكلية العريقة إلى أجيال قادمة.

وقال:" اعتدنا في قصر العيني أن نكون روادًا في العلم والبحث وخدمة المجتمع، فإنني على ثقة بأنكم ستواصلون هذا الإرث العظيم."

ووجه صلاح مجموعة من النصائح للطلاب قائلا:" اجعلوا من دراستكم رسالة سامية، ومن سعيكم للعلم طريقًا لخدمة المرضى والمجتمع، أود أن أؤكد لكم أن الكلية بكل قياداتها وأساتذتها تدعمكم في مسيرتكم، وتوفر لكم كل ما تحتاجونه من علم وخبرة لتكونوا أطباءً على أعلى مستوى من الكفاءة والإنسانية، فكما نهتم بتفوقكم الأكاديمي، فإننا نؤمن أيضًا بأهمية التوازن بين الدراسة والحياة الاجتماعية، وأن مثل هذه اللقاءات تعزز من روح التعاون والمودة بيننا جميعًا، واصلوا العمل بجد، واسعوا دائمًا للتميز، فأنتم العمود الفقري لمستقبل الطب في مصر.

تفاصيل حفل إفطار كلية طب قصر العيني

ويستعرض الموجز خلال هذا التقرير تفاصيل حفل إفطار كلية طب قصر العيني.

من جانبهم، عبّر الطلاب عن تقديرهم الكبير لهذه المبادرة الرمضانية التي تسهم في تعزيز الروابط الإنسانية بينهم، مشيدين بتنظيم الحفل الذي يخلق بيئة تعليمية واجتماعية صحية، وأعربوا عن شكرهم العميق لعميد الكلية وإدارة الكلية.

وأقيم الحفل في ساحة الكلية، بإشراف الدكتورة حنان مبارك، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، بالتعاون مع إدارة رعاية الشباب واتحاد الطلاب، وسط أجواء من التآلف والترابط التي تجسد القيم النبيلة لشهر رمضان الفضيل.

وشهد الحفل حضور عدد من قيادات الكلية، منهم الأستاذ الدكتور عبد المجيد قاسم، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عمر عزام، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى جانب الدكتورة حنان مبارك، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب. كما حضر عدد من الأساتذة بالكلية، وأمين الكلية، ومديري الإدارات المختلفة في الكلية.

وشارك في الحفل أكثر من 1200 طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية، وسط أجواء من المحبة والتعاون.

وبعد الإفطار، استمتع الحضور بأمسية رمضانية حافلة بالأنشطة المتنوعة، حيث قدمت الفرقة الموسيقية بالكلية فقرات فنية رائعة، إلى جانب مشاركة المنشد مصطفى عاطف وفرقته الموسيقية التي أضفت أجواء روحانية على الحفل. كما شهدت الأمسية تنظيم عدد من الألعاب والمسابقات الرياضية التي لاقت تفاعلًا كبيرًا من الحضور، مما أضاف بعدًا احتفاليًا استثنائيًا على أجواء هذا اليوم الرمضاني المميز.

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