حادث البدرشين.. عندما تسيل دماء 13 شخصا على الأسفلت

حادث البدرشين .. وقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق البدرشين، أسفر عن مصرع شخص وإصابة 12 آخرين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ونقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، الموجز يرصد تفاصيل حادث البدرشين .

بلاغ بـ حادث البدرشين

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا من الأهالي مفاده وقوع حادث البدرشين، حيث انقلبت سيارة ميكروباص أعلى طريق البدرشين.

انتقال الأجهزة الأمنية لمحل حادث البدرشين

وعلى الفور انتقلت الأجهزة إلى محل البلاغ بـ حادث البدرشين، مدعومين بسيارات الإسعاف وسيارات الأوناش الخاصة بهيئة المرور لرفع آثار حادث البدرشين.

اختلال عجلة القيادة السبب وراء حادث البدرشين

واتضح من التحريات الأولية أن اختلال عجلة القيادة بين يدي السائق هي السبب الرئيسي إلى انقلاب السيارة أعلى طريق البدرشين، الأمر الذي أدى إلى مصرع شخص وإصابة 12 آخرين.

حادث البدرشين

قرارات النيابة العامة

وأمرت النيابة العامة بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

كما أمرت النيابة العامة رجال المرور برفع آثار حادث البدرشين وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مره أخرى، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

حادث جمصة

وفي واقعة أخرى وقع حادث تصادم سيارة ميكروباص تتبع لإحدى الجامعات الخاصة مع أخرى نقل تريلا على طريق المنصورة جمصة أمام قرية الرزقة في محافظة الدقهلية، وأسفر عن مصرع شخص وإصابة 11 شخصا آخرا.

بلاغ بـ حادث جمصة

وكان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطار من اللواء مدير مباحث المديرية، مفاده ورود بلاغ من شرطة النجدة، يؤكد وقوع حادث تصادم على طريق المنصورة جمصة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية التابعة لمديرية أمن الدقهلية، وضباط مباحث مركز بلقاس إلى محل البلاغ، ليتضح أن حادث جمصة وقع على طريق أمام الرزقة، ليتم الدفع بـ5 سيارات إسعاف.

وتم نقل جميع مصابي حادث جمصة إلى مستشفى بلقاس العام، وجارى تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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