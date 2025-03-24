خيانة بعد 6 أشهر زواج.. اعترافات الزوج المتهم بقتل مفتش صحة فرشوط

الزوج المتهم بقتل مفتش صحة فرشوط .. "أحلى من الشرف مفيش"، كلمات كان يرددها دوما الفنان القدير الراحل توفيق الدقن في إحدى إفيهاته الشهيرة، ولكن لم يكن يعلم أن تلك الكلمات ستكون منطبقة تمام على حال تلك الأيام، حيث ضحى أحد الأشخاص بحياته حينما علم بعلاقة زوجته بمفتش صحة فرشوط.

الموجز ترصد تفاصيل الحادث.

جريمة قتل بدافع الشرف

فرشوط تلك القرية الصغيرة التي ظهر فيها الفنان أحمد عصام وهو يمثل دور مدير صحة فرشوط، بدأت قضاياه في الظظهور، ليدلي اليوم، الزوج المتهم بقتل مفتش الصحة بإدارة فرشوط الصحية بمحافظة قنا، بارتكابه لجريمة القتل أمام جهات التحقيق، مؤكدا أن سبب ارتكابه الجريمة معرفته بوجود علاقة آثمة بين زوجته والمجني عليه.

الزوج المتهم بقتل مفتش صحة فرشوط

خيانة بعد 6 أشهر زواج

وأوضح الزوج المتهم بقتل مفتش صحة فرشوط في أقواله أمام جهات التحقيق المختصة، أنه متزوج منذ ما يقرب من 6 أشهر، بعدما اندلعت بينهما المشادات الكلامية، لتتخذ الزوجة قرارها بعد ذلك بترك المنزل، وأقامت مع أختها في فرشوط، وبعدها وصل إلى مسامح الزوج أن زوجته على علاقة مع مفتش الصحة.

وتابع الزوج المتهم بقتل مفتش صحة فرشوط، إلى أنه قبل أسبوع واحد من ارتكاب الواقعة، أصبح الزوج يتتبع سير زوجته، فضلا عن خط سير الطبيب المجني عليه، ليتخذ قراره بعد ذلك بارتكاب الواقعة، فتتبع سير المجني عليه حتى دخل مسكنه، ودخل وراءه، وانقض عليه وقت آذان المغرب وتخلص منه بعد أن طعنه بسلاح أبيض وقطع جزءًا من جسده.

الزوج المتهم بقتل مفتش صحة فرشوط دل على مكان سلاح الجريمة

وتابع الزوج المتهم بقتل مفتش صحة فرشوط، بأنه ألقى سلاح الجريمة الذي استخدمه في الترعة، حيث أرشد عنها بنفسه، مشيرا إلى ارتكابه الجريمة بدافع الشرف.

وأمرت النيابة العامة بحبس الزوج المتهم بقتل مفتش صحة فرشوط، 4 أيام على ذمة التحقيقات على أن يراعى له التجديد في الميعاد القانوني، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية التابعة لمديرية أمن قنا، في وقت سابق إخطارًا من مركز شرطة فرشوط، مفاده العثور على جثة “مجدي. ا”، مفتش صحة بإدارة فرشوط الصحية، بها طعنات وذلك داخل مسكنه في مدينة فرشوط.

ودلت تحريات المباحث إلى أن المتهم يدعى "عماد. ع"، والذي يبلغ من العمر 45 عامًا، ويعمل موظف بإدارة التربية والتعليم، ذهب إلى مسكن المجني عليه وطعنه بآلة حادة 9 طعنات وقطع جزءًا من جسده.

قرار باعتقال الزوج المتهم بقتل مفتش صحة فرشوط

وعلى الفور صدر القرار بإلقاء القبض على المتهم،وأمرت النيابة العامة بدفن جثة المجني عليه، بعد ندب الطب الشرعي، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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