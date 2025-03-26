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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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حوادث ومحاكم

إصابة 12 شخصًا في حادث تصادم على الطريق الإقليمي اليوم الثلاثاء

سيارة اسعاف
سيارة اسعاف

شهد الطريق الإقليمي اليوم الثلاثاء حادث تصادم مروع، أسفر عن إصابة 12 شخصًا، حيث اصطدمت أربع سيارات بالقرب من نزلة شما في نطاق مركز شرطة أشمون، وعلى الفور، تلقت غرفة عمليات المرور بلاغًا بالواقعة، مما استدعى تحرك الجهات الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

ويكشف الموجز فيما يلي تفاصيل حادث التصادم 

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انتقال الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث

فور ورود البلاغ، تحركت قوات الأمن مدعومة بوحدات الإسعاف إلى موقع التصادم، حيث تبين أن حادث التصادم نجم عن اصطدام 4 سيارات، ما أسفر عن إصابة 12 شخصًا بإصابات متفاوتة.

وقامت فرق الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تولت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث وتحديد أسبابه.

رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية

حرص رجال المرور على سرعة التعامل مع الحادث لضمان عدم تعطيل حركة السير على الطريق الإقليمي، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع آثار التصادم وإعادة فتح الطريق أمام المركبات، مع تنظيم حركة المرور لضمان سلامة المسافرين.

ضبط المتسبب في الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية

في إطار التحقيقات الأولية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط قائد السيارة المتسبب في الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إرشادات لتجنب حوادث الطرق

يُذكر أن الجهات المختصة تواصل جهودها في توعية السائقين بضرورة الالتزام بقواعد المرور، مثل تجنب السرعة الزائدة، وترك مسافة آمنة بين المركبات، والحرص على القيادة بحذر لتجنب وقوع الحوادث.

 

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