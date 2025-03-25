إحالة المتهمين بسرقة مشغولات ذهبية في أبو النمرس للمحاكمة الجنائية

حادث سرقة-أمرت نيابة الجيزة بإحالة أربعة متهمين إلى المحاكمة الجنائية، بعد اتهامهم بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة سكنية في منطقة أبو النمرس، وذلك عقب استكمال التحقيقات وإثبات تورطهم في الواقعة.

ويكشف الموجز تفاصيل واقعة السرقة في أبو النمرس في السطور التالية

حادث سرقة..تفاصيل واقعة السرقة في أبو النمرس

بدأت القضية عندما تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بتعرض شقة سكنية للسرقة، حيث انتقل فريق من رجال المباحث إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة وجمع الأدلة، وكشفت التحريات الأولية أن أربعة عاطلين قاموا باقتحام الشقة والاستيلاء على مشغولات ذهبية، قبل أن يلوذوا بالفرار.

حادث سرقة.. تحريات الأمن وضبط المتهمين

بناءً على المعلومات التي تم التوصل إليها، كثف رجال المباحث جهودهم لتحديد هوية الجناة، وبالفعل تم التعرف عليهم بعد تتبع تحركاتهم وفحص كاميرات المراقبة القريبة من موقع الجريمة، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، تم إعداد كمين محكم لضبط المتهمين، حيث نجح رجال الأمن في إلقاء القبض عليهم بعد التأكد من تورطهم في السرقة.

حادث سرقة.. اعترافات المتهمين وإعادة المسروقات

خلال التحقيقات، اعترف المتهمون بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المسروقات التي قاموا بسرقتها، حيث تم استعادة المشغولات الذهبية وإعادتها إلى مالك الشقة. كما أقروا بتخطيطهم للجريمة مسبقًا، مستغلين غياب أصحاب المنزل لتنفيذ السرقة دون ترك أثر واضح.

الإجراءات القانونية وإحالة القضية للمحاكمة

عقب الانتهاء من التحقيقات، وجهت النيابة للمتهمين تهمة السرقة، وقررت إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، ومن المقرر أن تنظر المحكمة في القضية خلال الفترة المقبلة، لتحديد العقوبة المناسبة وفقًا للقانون.

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