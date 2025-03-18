إحالة تشكيل عصابي للمحاكمة بتهمة سرقة الشقق السكنية في الأميرية

سرقة-قررت نيابة الأميرية إحالة تشكيل عصابي مكون من عاطلين إلى محكمة الجنايات، بعد ثبوت تورطهما في سرقة الشقق السكنية بأسلوب "المفتاح المصطنع" في دائرة قسم شرطة الأميرية.

ويكشف الموجز تفاصيل القبض على المتهمين في حادث السرقة في السطور التالية

حادث سرقة..تفاصيل القبض على المتهمين

تلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بضبط شخصين لهما معلومات جنائية أثناء محاولتهما سرقة إحدى الشقق السكنية، وأظهرت التحريات أن المتهمين اعتادا تنفيذ عمليات سرقة المنازل باستخدام مفاتيح مصطنعة، مستهدفين الشقق التي لا يوجد بها سكان.

حادث سرقة.. المضبوطات واعترافات المتهمين

تم العثور بحوزة المتهمين على أدوات تُستخدم في تنفيذ عمليات سرقة الشقق، بالإضافة إلى كمية من المشغولات الفضية وثلاثة هواتف محمولة، وخلال التحقيقات، اعترف المتهمان بممارسة هذا النشاط الإجرامي، وأكدا أن المضبوطات بحوزتهما هي من متحصلات سرقة شقتين في وقت سابق.

الإجراءات القانونية

حررت الجهات الأمنية محضرًا وأحيل المتهمان إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق، قبل أن تصدر قرارها بإحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاسبتهما على جرائمهما.

تواصل الأجهزة الأمنية تكثيف جهودها للحد من جرائم سرقة المنازل، وملاحقة التشكيلات العصابية التي تستهدف ممتلكات المواطنين، لضمان تحقيق الأمن والاستقرار.

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