صارع الموت وحيدا بسبب الأرجوحة.. تفاصيل مصرع الطفل عبد الرحمن

الطفل عبد الرحمن .. كان يلعب ككل أقرانه، ضحكاته تملأ المنزل، لتقرر الأم صنع أرجوحة لطفلها فوق سطح منزلهم كي يلهو أكثر، ولكن القدر كان له رأي آخر، فالأم حينما صعنت الأرجوحة لطفلها كان غرضها فقط اللعب مع طفلها، ولكن لم تعلم أن نهايته ستكون بسبب فعلتها.

الطفل عبد الرحمن كان يصارع الموت

الطفل كان يصارع الموت، والجميع يظن أنه يلعب في هدوء، ليلتف الحبل حول عنق الطفل عبد الرحمن، ويموت في الحال.

الموجزيرصد تفاصيل الحادث.

جثة الطفل عبد الرحمن

بلاغ بوفاة الطفل عبد الرحمن

وكان اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، قد تلقى إخطارا من رئيس مباحث الواحات، مفاده ورود بلاغ بـ مصرع الطفل عبد الرحمن. ع، البالغ من العمر 11 سنة، طالب، حينما كان يلهو بالأرجوحة المتواجدة فوق سطح منزله، حيث التف الحبل حول عنقه، الأمر الذي أسفر عن وفاته في الحال، وتولت النيابة التحقيق.

انتقال الأجهزة الأمنية لمحل بلاغ الطفل عبد الرحمن

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ بوفاة الطفل عبد الرحمن، وبالفحص اتضح أنه يرتدي كامل ملابسه، وتلاحظ من الفحص المبدئي وجود سحجة دائرية غير مكتملة حول الرقبة ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية أخرى.

سؤال والدي الطفل عبد الرحمن

وبسؤال والديه أفادا بأنه أثناء لعب الطفل عبد الرحمن بأرجوحة فوق سطح المنزل، التف الحبل حول رقبته، مما أسفر عن وفاته، ولم يتهما أحداً بالتسبب في ذلك ونفيا الشبهة الجنائية.

قرار النيابة العامة

وأمرت النيابة العامة بتوقيع الكشف الطبي على جثة الطفل عبد الرحمن، من قبل الطب الشرعي، والذي أفاد بوجود سحجة دائرية غير مكتملة حول الرقبة وأن سبب الوفاة انفسكيا الخنق.

دفن جثمان الطفل عبد الرحمن

تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بدفن جثة الطفل عبد الرحمن، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

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