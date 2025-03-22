بسبب فسخ الخطوبة.. حبس المتهم بقـ.ـتل والدة خطيبته بالشرقية

"مراية الحب عامية"، كلمات تنطبق على المتهم بـ قتل والدة خطيبته، بعدما اتخذت قرارها بفسخ خطبتهما ليجن جنونه ويقرر الانتقام منها.

استعان بصديقه كي يقتلا والدة خطيبته

واستعان المتهم بصديقه في تنفيذ جريمة القتل، حيث حرز سلاحا ناريا، وأضمر الشر بعدما كان يضمر الحب، ليقرر الانتقام منها وكسر كلمتها بعدما كسرت قلبه على حد قوله.

الموجزيرصد تفاصيل واقعة قتل سيدة في كفر صقر على يد خطيب ابنتها السابق بسبب قرار الأم بفسخ الخطبة.

حبس المتهم وصديقه بتهمة القتل

وكانت نيابة كفر صقر بالشرقية، أمرت بـ حبس المتهم وصديقه، على خلفية اتهام الأول بقتل سيدة، ومساعدة الثاني له، حيث أطلق عليها عيارا ناريا في الطريق العام، بسبب فسخها لخطبة ابنتها منه بمركز كفر صقر، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

المتهمين بقتل سيدة كفر صقر قريش

بلاغ بجريمة قتل في كفر صقر

وتلقت الأجهزة الأمنية التابعة لمديرية أمن الشرقية، في وقت سابق إخطارا، مفاده ورود إشارة من مستشفى كفر صقر المركزي، بوصول "عبير. م"، البالغة من العمر 42 عاما، ربة منزل، مقيمة بمركز كفر صقر، مصابة بطلق ناري (خرطوش) أعلى الفخذ الأيسر، حيث أمرت النيابة العامة بتحويلها إلى مستشفى الزقازيق الجامعي لخطورة حالتها، لكنها زفرت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها.

التحريات تكشف غموض مقتل سيدة بطلق ناري

وكشفت التحريات الأولية، أن مرتكب الواقعة كلا من: المتهم "عبد الرؤوف. أ. م. ال"، البالغ من العمر 25 عاما، عاطل، ويقيم في مركز كفر صقر، مستعينا بصديقه المتهم "أحمد. م. ع"، البالغ من العمر 24 عاما، عاطل، حيث أطلق الأول والمتهم الرئيسي عيارا ناريا من بندقية خرطوش كانت بحوزته، في اتجاه المجني عليها، على خلفية فسخها خطبة ابنتها منه.

إلقاء القبض على المتهم وصديقه

تم ضبط المتهم وصديقه، وتحرير عن ذلك المحضر رقم 3522 لسنة 2025 جنح كفر صقر، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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