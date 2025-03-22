طليقة سفاح التجمع في السفارة الأمريكية كلمة السر "زين"

طليقة سفاح التجمع.. اتهم أحمد جاد، محامي طليقة سفاح التجمع، والدة السفاح بخطف حفيدها زين من والدته، فضلا عن منعه من الذهاب للمدرسة.

الموجز يرصد التفاصيل، إذ تابع محامي طليقة سفاح التجمع، أن الجدة هربانة ومعها الطفل، متابعا: "دي حتى مش بتوديه المدرسة، حبساه ومنعرفش عنه حاجة، إحنا بلغنا السفارة الأمريكية لأن الطفل ووالدته يحملان الجنسية الأمريكية، وحددنا معاد لاجتماع في السفارة هنشوف حل لضم الطفل لأمه هي أولى بيه".

وكانت طليقة سفاح التجمع قد حاولت مرارا وتكرارا، البحث عن طفلها زين، حيث وتقدمت بعدة بلاغات للبحث عنه، ورفعت قضية بالسفارة الأمريكية لضم الطفل، فضلا عن تظهر يوميا بالفيديوهات على منصة التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، كي تتحدث عن معاناتها في البحث عن طفلها.

رسالة طليقة سفاح التجمع إلى طفلها

ناشدت السيدة لبنى طارق، طليقة سفاح التجمع، كل من يعرف طريق ابنها زين، أن يدلها إليه، موجهة رسالة لنجلها :" زين، ماما بتدور عليك في كل مكان، ومش هبطل أدور عليك لحد ما تكون في حضني، بحبك جدًا، ولو شفت الرسالة دي اتصل بالشرطة، إنت مخطوف دلوقتي" .

طليقة سفاح التجمع

اتهامات بالزنا لطليقة سفاح التجمع

وأضافت طليقة سفاح التجمع أن زوجها السابق اتهمها زورا بالزنا، كي يشوه سمعتها وينتزع منها حضانة طفلها، لكن المحكمة برأتها مم نسب إليها، مشيرة إلى أن زواجها كان مليئا بالعنف والكثير من التهديدات السادية، لكنها تحملت ذلك أملًا في تغييره من أجل ابنهما.

وتابعت طليقة سفاح التجمع، أن أسرة طليقها خطفوا طفلها منذ ثلاث سنوات، عندما طلبوا منها رؤيته قبل احتجاز والده، وحينها خطفوه منها واحتجزوه قسرًا رغم حصولها على حكم قضائي بضم حضانة الطفل، لكنها لم تتمكن من تنفيذ الحكم بسبب غياب الأسرة عن المنزل.

تهديدات وحياة تعيسة تصل إلى طليقة سفاح التجمع

وأشارت طليقة سفاح التجمع، إلى العديد من التهديدات التي تصل إليها بالقتل من قبل مجهولين، فضلا عن التحذيرات التي تصل إليها بأنها لن تتمكن من الحياة في مصر إذا حاولت الحصول على طفلها، مؤكدة أنها تثق في القضاء المصري وأجهزة الأمن.

معاناة طليقة سفاح التجمع

وطالبت طليقة سفاح التجمع، بإنهاء معاناتها حيث قالت خلال تصريحات تلفزيونية : "أنا أم ومن حقي أشوف ابني، أنا بعاني من ثلاث سنينت، ومعايا حكم من المحكمة، ولكن لم يتم تنفيذه، أرجو من المسؤولين إنهاء معاناتي واستعادة ابني".

جدة طفل سفاح التجمع ترد على طليقته

وفي سياق متصل أكدت جدة الطفل ووالدة سفاح التجمع، أن الطفل يقيم معها بناءً على قرار سابق من النيابة،مشيرة إلى طليقة سفاح التجمع بسابقة اتهامها بسوء السلوك والإهمال، إلا أن القضاء حكم مؤخرًا بضم الطفل إلى والدته.

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