اليوم أولى محاكمات نقيب المعلمين بتهمة الرشوة من رجل أعمال

نقيب المعلمين .. عقدت اليوم محكمة جنايات القاهرة، أولى جلساتها لـ محاكمة نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، على خلفية اتهامه بتقاضي رشوة، والتي كانت عبارة عن شقة سكنية فاخرة في منطقة المهندسين بالجيزة، من رجل أعمال صاحب شركة لإدارة المستشفيات، وذلك مقابل إرساء مزايدة إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين لصالح شركته.

الموجز يرصد محاكمة نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب بتهمة تقاضي الرشوة.

تحقيقات النيابة العامة مع نقيب المعلمين وإحالته للمحاكمة

باشرت نيابة الأموال العامة التحقيق في البلاغ المقدم من عدد من المدرسين ضد نقيب المعلمين، حيث استمعت لأقوال الشهود والمتهمين، وبعد اكتمال التحقيقات، قررت النيابة إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وتُنظر القضية برقم 834 لسنة 2025 جنايات قصر النيل، والمسجلة تحت رقم 1595 لسنة 2025 في جنايات أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.

نقيب المعلمين

موقف نقابة المعلمين من الاتهامات الموجهة ضد النقيب

أصدرت النقابة العامة للمهن التعليمية بيانًا أكدت فيه أن إجراءات ترسية إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين تمت وفق القوانين واللوائح المعتمدة، نافيةً صحة الادعاءات حول وجود مخالفات مالية في المزايدة، وأوضحت أن البلاغات المقدمة حول هذا الملف قد تم حفظها مرتين من قبل نيابة القاهرة الكلية، نظرًا لعدم وجود أدلة كافية تدعم هذه الادعاءات.

تقرير خبراء الكسب غير المشروع بوزارة العدل

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن لجنة خبراء الكسب غير المشروع بوزارة العدل قد أصدرت تقريرًا في القضية رقم 4704 لسنة 2018، يؤكد أن عملية المزايدة تمت وفق إجراءات قانونية سليمة، كما أظهر تقرير لجنة الفحص الصادر في 6 يوليو 2020، أنه لا توجد شبهة تربح مالي، مما يدحض ادعاءات مقدم البلاغ، وأشارت التقارير إلى أن المزايدة تم الإعلان عنها في إحدى الصحف القومية، حيث تقدمت خمس شركات، تأهلت منها ثلاث، وتم اختيار العرض الأعلى قيمة لتحقيق أكبر عائد للنقابة.

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