الفنانة زينة وأحمد عز من جديد أمام محكمة الأسرة.. والسر إعلانات رمضان

الفنانة زينة .. لم ينتهي مسلسل الفنانة زينة والفنان أحمد عز وتوأميهما، لتقرر زينة في سجال جديد أن تقف أمام الفنان أحمد عز وترفع دعوى بزيادة النفقة الخاصة بتوأميها، بعد النجاح الأخير الذي حققته الإعلانات الرمضانية التي قام بها الفنان.

الموجز ترصد تفاصيل الدعوى.

الفنانة زينة تتقدم بدعوى زيادة نفقة

وكان محامي الفنانة زينة قد تقدم بدعوى زيادة نفقة بعدما حكم لصالحها مؤخرا بنفقة 80 ألف جنيه، مستندا في دعوته إلى ظهور الفنان أحمد عز في ثلاث إعلانات ناجحة في شهر رمضان 2025، الأمر الذي يشير إلى دخله المرتفع.

الفنانة زينة

معركة زينة وأحمد عز استمرت منذ سنوات

وتعد معركة زيادة النفقة بين الفنانة زينة والفنان أحمد عز هو أمر مستمر منذ سنوات طويلة، حيث ألزمت محكمة أسرة مدينة نصر في نوفمبر 2023، الفنان أحمد عز بدفع 23,306 جنيهات إسترليني، تحت بند المصروفات الدراسية لتوأميها من عز عن العام الدراسي 2022-2023.

الفنانة زينة

الفنانة زينة تحرر محضر إثبات نسب لتوأميها

كما كانت البداية بين الفنانة زينة والفنان أحمد عز عام 2014، حيث حررت زينة وقتها محضرا رسميا، كي تثبت نسب توأميها واللذين يدعيان عز الدين وزين الدين للفنان أحمد عز، الأمر الذي أنكره عز، فضلا عن أنه رفض إجراء تحليل DNA.

محكمة الأسرة تقضي بإثبات نسب توأم زينة للفنان أحمد عز

وبعد سنوات طويلة من السجال بينهما في محاكم الأسرة، قضت محكمة الأسرة بإثبات نسب توأميها عز الدين وزين الدين للفنان أحمد عز، بالإضافة إلى إلزام عز بدفع نفقة شهرية ومصاريف دراسية، وفي 2017، حصلت زينة على حكم بالخلع، واستمرت النزاعات القانونية حول النفقات.

الفنان أحمد عز

الأيام القادمة بها الكثير من الالتزامات المالية

جديرا بالذكر أن الأيام القادمة من المتوقع أن تشهد الكثير من الفصول الدرامية الجديدة في الأيام القادمة بين الفنانين، تشهد عليها محكمة الأسرة حول الالتزامات المالية تجاه طفليهما.

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