خلافات الميراث أنهت حياة الطفل عبد الرحمن بطلقة نارية

الطفل عبد الرحمن .. لم تكن أحلامه سوى قطع حلوى ونتسمح له والدته باللعب في الشارع، مع أقرانه، لك يكن بحساباته يما أن تنتهي حباته بطلقة رصاص، ولكن القادر كان له كلمات أخرى، الموجز يرصد تفاصيل مقتل الطفل عبد الرحمن.

الطفل عبد الرحمن ضحية الخلافات

الميراث والثأر دوما ما تكون نهاية خلافاتهما الدماء، ولكن تلك المرة كانت الدماء لطفل صغير، لا يعلم سبب وفاته، فقط جاء الحياة لـ6 سنوات، لطالما كان يحلم بلعبة جديدة وملابس العيد، يبني أحلاما كبيرة على عيدية العيد، تلك دوما أحلام الأطفال.

بلاغ بمصرع الطفل عبد الرحمن

وكان مركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، قد شهد حادثًا مأساويًا، اليوم الأربعاء، حيث لقي طفل يبلغ من العمر 6 سنوات، مصرعه بطلق ناري، أثناء اندلاع مشاجرة مسلحة بين عدد من الأفراد من عائلة واحدة، على خلفية نزاعهم على الميراث.

الطفل عبد الرحمن

مشاجرة عائلية تسببت في مصرع الطفل عبد الرحمن

وكانت الأجهزة الأمنية التابعة لمديرية أمن المنيا، قد لقى إخطارا مفاده ورود بلاغ بـ مصرع الطفل عبد الرحمن بطلق ناري في مشاجرة عائلية، داخل منزل أشقاء وأبناء عمومة، حيث كان الضحية الوحيدة في المشاجرة طفل ذو 6 سنوات، توفي متأثرًا بإصابته بطلق ناري.

انتقال الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية التابعة أمن المنيا، مدعومين بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، ليتضح من الفحص وفاة الطفل عبد الرحمن. م. ت"، والذي يبلغ من العمر 6 سنوات، طالب في الصف الأول الابتدائي، إثر إصابته بطلق ناري أثناء المشاجرة التي اندلعت بين أشقاء وأبناء عمومة.

مشاجرة دامية بسبب الميراث

وأكدت التحريات المبدئية لفريق المباحث المختص، أن سبب الخلاف هو رغبة أحد الأطراف في الاستحواذ على كامل الإرث من والده، الأمر الذي أدى إلى تصاعد الخلافات واندلاع المشاجرة الدامية بينهم.

التصريح بدفن جثمان الطفل عبد الرحمن

تم نقل جثمان الطفل إلى مشرحة المستشفى، كما أمرت النيابة العامة بدفنه، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها كي يتم ضبط المتهم الذي فر من مكان الحادث، وتم تحرير محضرًا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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