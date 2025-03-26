حقيقة انتشار فيديو تعدي طبيب على مسنة وسحلها

الطبيب .. كشف فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن تعدي أحد الأطباء بالضرب والسحل، على سيدة مصابة بكسر في قدميها، الموجز ترصد التفاصيل.

الفيديو يظهر لطبيب المعتدي والمجني عليها

وظهر في الفيديو أن السيدة المسنة والتي اعتدى عليها الطبيب، كانت تجلس على الأرض وتقاوم الطبيب المعتدي عليها، وهي لا تتمكن من مقاومته أو الدفاع عن نفسها، بسبب كسر في قدميها، حتى أنها لا تتمكن من الهرب.

تحرير محضر ضد الطبيب المعتدي

وتم تحرير محضر رقم 5144 ، ضد الطبيب "م. ا. ض. في قسم الزقازيق لمحاولة طرد السيدة وضربها.

وأشار بعض رواد التواصل الاجتماعي إلى وجود فيديو آخر يظهر التعدي على السيدة يصعب نشره.

بلاغ بوفاة الطفل عبد الرحمن

وفي سياق مختلف تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارا من رئيس مباحث الواحات، مفاده ورود بلاغ بـ مصرع الطفل عبد الرحمن. ع، البالغ من العمر 11 سنة، طالب، حينما كان يلهو بالأرجوحة المتواجدة فوق سطح منزله، حيث التف الحبل حول عنقه، الأمر الذي أسفر عن وفاته في الحال، وتولت النيابة التحقيق.

انتقال الأجهزة الأمنية لمحل بلاغ الطفل عبد الرحمن

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ بوفاة الطفل عبد الرحمن، وبالفحص اتضح أنه يرتدي كامل ملابسه، وتلاحظ من الفحص المبدئي وجود سحجة دائرية غير مكتملة حول الرقبة ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية أخرى.

الطبيب المتهم

سؤال والدي الطفل عبد الرحمن

وبسؤال والديه أفادا بأنه أثناء لعب الطفل عبد الرحمن بأرجوحة فوق سطح المنزل، التف الحبل حول رقبته، مما أسفر عن وفاته، ولم يتهما أحداً بالتسبب في ذلك ونفيا الشبهة الجنائية.

قرار النيابة العامة

وأمرت النيابة العامة بتوقيع الكشف الطبي على جثة الطفل عبد الرحمن، من قبل الطب الشرعي، والذي أفاد بوجود سحجة دائرية غير مكتملة حول الرقبة وأن سبب الوفاة انفسكيا الخنق.

دفن جثمان الطفل عبد الرحمن

تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بدفن جثة الطفل عبد الرحمن، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

اقرأ أيضا: من بينهم أطفال.. إصابات خطيرة ومتفرقة لمصابي حادث المنيا

طعنة قاتلة ونجاة بأعجوبة.. تفاصيل محاولة ارتكاب جريمة قتل في المعصرة