طعنة قاتلة ونجاة بأعجوبة.. تفاصيل محاولة ارتكاب جريمة قتل في المعصرة

جريمة قتل.. شهدت منطقة المعصرة بمحافظة القاهرة حادثًا دمويًا كاد أن ينتهي بجريمة قتل، حيث تعرض صاحب شركة مقاولات لمحاولة قتل باستخدام سلاح أبيض من قبل عاطل عن العمل، إثر خلافات سابقة بينهما، وكشفت التحقيقات الرسمية التي أجرتها النيابة العامة وتقرير الطب الشرعي عن تفاصيل الجريمة والإصابات الخطيرة التي تعرض لها المجني عليه.

ويستعرض الموجز في هذا التقرير، تفاصيل واقعة جريمة قتل شهدتها منطقة المعصرة بالقاهرة.

جريمة قتل

تفاصيل الواقعة وفق التحقيقات



أكدت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم إيهاب .ح (47 عامًا) قد أقدم على الشروع في قتل المجني عليه إبراهيم .ش (35 عامًا)، مالك شركة مقاولات، مع سبق الإصرار والترصد. حيث خطط المتهم للاعتداء على الضحية، وقام بإعداد سلاح أبيض (سكين) لتنفيذ جريمته.

وحين سنحت له الفرصة، باغت المجني عليه أثناء توجهه إلى مقر عمله، وسدد له طعنات مباشرة في الرأس والبطن، قاصدًا إنهاء حياته، إلا أن المجني عليه نُقل على الفور إلى المستشفى، حيث تلقى العلاج اللازم، مما حال دون وقوع جريمة قتل مكتملة.

تقرير الطب الشرعي: إصابات خطيرة وعاهة مستديمة



كشف تقرير مصلحة الطب الشرعي أن الضحية أصيب بطعنة نافذة في البطن، وهي إصابة ذات طبيعة طعنية ناتجة عن الاصطدام بجسم صلب ذو حافة حادة وطرف مدبب، وهو ما يتطابق مع شفرة السكين المضبوط مع المتهم.

كما تعرض المجني عليه لإصابات قطعية في الرأس، والتي تشير إلى استخدام جسم صلب ذو حافة حادة أثناء الاعتداء.

وأكد التقرير أن الطعنة التي استقرت في بطن المجني عليه تسببت في عاهة مستديمة بنسبة 20%، حيث خلفت أثر التئام مصحوبًا بفتق جراحي، ما يعكس خطورة الإصابة.

كما أشار التقرير إلى أن مكان الطعنة كان قاتلًا، وكان من الممكن أن يؤدي إلى وفاة الضحية لولا التدخل الطبي العاجل.

شهادة المجني عليه: محاولة قتل متعمدة



في شهادته أمام النيابة، أكد إبراهيم .ش أنه تعرض لهجوم مباغت من قبل المتهم إيهاب .ح أثناء توجهه إلى عمله، حيث قام الجاني بتوجيه ضربتين على رأسه باستخدام سلاح أبيض، قبل أن يطعنه طعنة قاتلة في البطن، محاولًا إزهاق روحه.

وأضاف المجني عليه أن الجاني كان يحمل نية القتل المبيتة، مستغلًا وجود خلاف سابق بينهما، وعمد إلى استهداف مناطق قاتلة في جسده، إلا أن تدخل الأطباء أنقذه من الموت المحقق.

شهادة الشهود: مشاجرة انتهت بجريمة دامية



شهادة حارس العقار



أفاد محمد رمضان (45 عامًا)، حارس عقار مجاور، بأنه كان يؤدي عمله كالمعتاد عندما سمع أصوات شجار حاد.

وعند خروجه لاستطلاع الأمر، وجد المجني عليه غارقًا في دمائه بسبب إصابة خطيرة في بطنه، بينما كان الجاني يلوذ بالفرار.

شهادة ضابط المباحث



أكد النقيب حسام وجدي وحيد أحمد، معاون مباحث قسم شرطة المعصرة، أن التحريات التي أجراها أكدت صحة الواقعة وفق شهادة المجني عليه.

وأضاف أن المتهم كان يحمل نية القتل بوضوح، حيث استهدف المجني عليه في مناطق قاتلة بالجسد، كما تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم والسلاح الأبيض المستخدم في الجريمة.

جريمة قتل

المتهم يعترف بـ جريمةقتل



خلال التحقيقات، أقر المتهم شفهيًا أمام النيابة العامة بارتكابه جريمة قتل، مستخدمًا السلاح الأبيض المضبوط بحوزته.

ووجهت النيابة إليه تهم الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، بالإضافة إلى حيازة سلاح أبيض دون مبرر مهني أو حرفي، وهو ما يخالف القانون.

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