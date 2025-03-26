رنا سماحة تحصل علي حكم نهائي في قضية نفقة طفلها

صدر اليوم حكم نهائي لصالح الفنانة رنا سماحة، بنفقة لطفلها من زوجها السابق سامر ابو طالب والذي قد امتنع عن انفاقه على ابنه وذلك بعد محاولات عده من زوجها السابق بتخفيض نفقة الطفل بالاستئناف ولكن اليوم كان الحكم النهائي بتثبيت نفقة الطفل التي قررتها المحكمه من قبل ويذكر ان الفنانه رنا سماحه قد اختصت بالشكر من قبل محاميها سعيد بيومي بعد ان تم الطلاق بينها وبين زوجها السابق بالخلع هذا، ويرصد الموجز تفاصيل القضية.



وقد علقت الفنانه رنا سماحة على خبر النفقة بمنشور على حسابها الشخصي على الفيسبوك قائلة :

" الحمدلله دائماً وابداً يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين".

تفاصيل أغنية رنا سماحة



وتتعاون المطربة رنا سماحة مع الملحن محمد مصطفى، في أغنية جديدة تحمل اسم" الهونولولو"، من كلمات إسلام الجرينى، وتوزيع مصطفى غانم، وميكس وماستر إسلام غلاب، ومن المقرر أن يتم طرحها موسم الصيف، بعد انتهاء تصويرها على طريقة فيديو كليب، وتكون من إخراج فادى حداد.

آخر أعمال رنا سماحة

وكانت آخر أعمال رنا سماحة أغنية طرحت فى شهر رمضان الحالى ، بعنوان "البركة" وجاءت على طريقة الفيديو كليب، وذلك عبر منصة الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات الشاعر محمد نبيل، وألحان كريم نيازي، وتوزيع الموسيقى حمادة عصمت.

اقرأ أيضًا:

تطورات الحالة الصحية للفنانة رنا سماحة

رنا سماحة تعبر عن سعادتها بنجاح مسرحية ”العيال فهمت”