رنا سماحة تتعاون في أغنية جديدة بتوقيع الملحن محمد مصطفى(خاص)

تتعاون المطربه رنا سماحة في أغنية جديدة من كلمات إسلام الجريني، ومن الحان محمد مصطفى وتوزيع مصطفى غانم، ويرصد إليكم موقع الموجز تفاصيل.

تفاصيل أغنية رنا سماحة

وكشف الملحن محمد مصطفى في تصريح خاص للموجز أن الاغنية من المقرر طرحها خلال الفترة المقبله عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ومنصات الموسيقى العربية والتي يتم تصويرها فيديو كليب من إخراج فادي حداد موضحاً ان الأغنية تحمل العديد من المفاجآت .

يذكر أن آخر أعمال رنا سماحة اغنية البركة التي تم طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهي من كلمات محمد نبيل ومن الحان كريم نيازي وتوزيع حماده عصمت .



مشوار رنا سماحة الفني

رنا سماحة ليست مجرد فنانة عادية، بل هي واحدة من المواهب الشابة متعددة الأوجه التي نجحت في الجمع بين الغناء، التمثيل، والإذاعة بدأت مشوارها الفني بدراسة الموسيقى في المعهد العالي للموسيقى العربية، ولفتت الأنظار عند مشاركتها في برنامج المواهب الشهير "ستار أكاديمي" - الموسم التاسع.

أبرز إنجازاتها في مجال الإعلام

رنا أثبتت نجاحها أيضاً كمذيعة إذاعية من خلال تقديمها لبرامج مميزة، من بينها:"غني وبس" مع الفنان مينا عطا، الذي استمر لمدة 8 أشهر وحقق نجاحاً كبيراً.

"سنة تانية غنا" الذي شاركت فيه مع مينا عطا أيضاً على إذاعة 9090، حيث استمر البرنامج لعدة مواسم.

أعمالها في الدراما

قدمت رنا مجموعة من الأدوار المميزة في الدراما المصرية، منها:مسلسلات مثل: "أزمة نسب"، "النص التاني"، "جمع سالم"، "أفراح إبليس الجزء الثاني"، و"يانا يا جدو".

كان آخر أعمالها دوراً بارزاً في مسلسل "رحيل" مع النجمة ياسمين صبري، الذي حقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً.

المسرح والغناء

شاركت في بطولة مسرحية "كوميديا البؤساء"، التي لاقت استحسانًا نقديًا وجماهيرياً وأبدعت في غناء الرباعيات الخاصة بمسلسل "رحيل"، مما أضاف لمسة مميزة على العمل الفني.

علاقتها بأم كلثوم

في تصريح مفاجئ، كشفت الفنانة رنا سماحة عن صلة قرابتها بالمطربة الراحلة أم كلثوم، موضحة أن الراحلة هي عمة والدتها هذه المعلومة أثارت إعجاب الجمهور وزادت من اهتمامهم بمسيرتها الفنية .

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