رنا رئيس تتحدث عن الحسد والجراحة وخطوبتها السابقة في حبر سري

أعربت الفنانة رنا رئيس عن سعادتها بالمشاركة في احتفالية "قادرون باختلاف" أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أن التجربة كانت مميزة ومليئة بالمشاعر الصادقة. وأوضحت أنها شعرت بالفخر لكونها جزءًا من الحدث، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي خلق أجواءً من الدفء والتقدير للمشاركين، ما جعل التجربة ذات معنى خاص بالنسبة لها، ويرصد إليكم موقع الموجز تفاصيل .

انتقاداتها لنفسها بعد "أزمة منتصف العمر"

تحدثت رنا رئيس عن تجربتها في مسلسل "أزمة منتصف العمر"، مؤكدة أنها انتقدت نفسها بشدة بعد عرضه، حيث كانت تتمنى تقديم الدور بطريقة مختلفة وأكثر تأثيرًا. وأوضحت أن القصة غير المتوقعة زادت من مراجعتها لأدائها الفني، مشددة على أنها تسعى دائمًا لتطوير نفسها من خلال كل تجربة تخوضها.

مواصفات فتى أحلامها.. ترفض البخل وتعشق خفة الظل

كشفت رنا رئيس أنها لم تكن تمتلك تصورًا واضحًا عن شريك حياتها المثالي، لكنها تفضل الرجل خفيف الظل والشهم. وأكدت أنها لا يمكن أن تتقبل البخل بأي شكل، موضحة أن البخيل لا يكون بخيلًا في المال فقط، بل في المشاعر والعطاء أيضًا.

تأثرها بمي عز الدين في طفولتها

تحدثت رنا رئيس عن شغفها بالفنانة مي عز الدين منذ صغرها، مؤكدة أنها كانت تتخيل نفسها ترتدي فستان زفافها في فيلم "عمر وسلمى". وأضافت أنها تأثرت بها لدرجة أنها قامت بعمل "تاتو" خلال المرحلة الإعدادية، متأثرة بإطلالة مي عز الدين.

إيمانها بالحسد وخطوبتها السابقة

أكدت رنا رئيس أنها تؤمن بوجود الحسد رغم أنها ليست مهووسة به، مشيرة إلى أن تجربتها مع خطوبتها السابقة زادت من قناعتها بذلك، حيث ربطت بين الضجة الكبيرة التي صاحبت إعلانها عن الخطوبة والتغيرات التي طرأت على العلاقة بعدها. وأوضحت أنها أصبحت أكثر تحفظًا فيما تنشره عن حياتها الخاصة، مؤكدة أنها لن تعلن عن أي ارتباط جديد إلا يوم زفافها.

خضوعها لجراحة في الأنف والانتقادات القاسية

كشفت رنا رئيس عن خضوعها لجراحة أنف، مؤكدة أنها لم تكن تجميلية بحتة بل لأسباب صحية. وأوضحت أنها تعرضت لانتقادات قاسية أثرت على حالتها النفسية، مشيرة إلى أن إحدى السيدات واجهتها في أحد المولات بكلمات جارحة، ما أصابها بالصدمة. وأكدت أنها لم تكن ترغب في تغيير شكلها، لكن الظروف الصحية فرضت عليها إجراء العملية.

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