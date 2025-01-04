لماذا وجهت رنا سماحة رسالة شكر خاصة لمحاميها بعد الطلقة الثانية؟

أثارت الفنانة رنا سماحة حالة من الجدل خلال الساعات الماضية بعدما أعلنت بشكل رسمي عن انفصالها للمرة الثانية عن زوجها الملحن سامر أبو طالب..

الإعلان جاء عبر حساباتها الرسمية، حيث أكدت انتهاء العلاقة الزوجية مع رسالة تحمل مزيجاً من الحزن والشكر قالت رنا:"اللهم لك الحمد، تم الانفصال رسمياً بيني وبين أبو ابني، متمنية له التوفيق في حياته القادمة، شكراً كل الشكر للمحترم الأمين الأستاذ سعيد بيومي المحامي".

يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة في السطور التالية:

توجهت الفنانة بالشكر للمحامي سعيد بيومي بسبب وقوفه بجانبها في قضية الخلع التي رفعتها ضد سامر أبو طالب، وهي القضية التي حسمت لصالحها الانفصال، رغم صعوبته، أتى بعد سلسلة من الخلافات التي جعلت التعايش بين الطرفين مستحيلاً، ما دفع رنا لاتخاذ قرار نهائي بإنهاء العلاقة الزوجية.

الأسباب الكامنة وراء الانفصال

لم يكن هذا الانفصال الأول بين الثنائي، حيث سبقه انفصال آخر خلال العام الأول من زواجهما الذي تم في عام 2020 بررت رنا سماحة السبب وراء الانفصال الأول بالتراكمات والصدمات التي تعرضا لها، قائلة:"السبب وراء الانفصال يعود إلى التراكمات العديدة والصدمات التي مررنا بها خلال العام الأول من زواجنا، والتي كشفت عيوباً ومميزات في كل منا".

رغم محاولات الإصلاح بين الطرفين، استمرت الخلافات مما أدى إلى انفصال ثانٍ ونهائي وعلى الرغم من الانفصال، تجمع بينهما علاقة مشتركة، وهي ابنهما الوحيد مالك، الذي وُلد في عام 2022.

مشوار رنا سماحة الفني

رنا سماحة ليست مجرد فنانة عادية، بل هي واحدة من المواهب الشابة متعددة الأوجه التي نجحت في الجمع بين الغناء، التمثيل، والإذاعة بدأت مشوارها الفني بدراسة الموسيقى في المعهد العالي للموسيقى العربية، ولفتت الأنظار عند مشاركتها في برنامج المواهب الشهير "ستار أكاديمي" - الموسم التاسع.

أبرز إنجازاتها في مجال الإعلام

رنا أثبتت نجاحها أيضاً كمذيعة إذاعية من خلال تقديمها لبرامج مميزة، من بينها:"غني وبس" مع الفنان مينا عطا، الذي استمر لمدة 8 أشهر وحقق نجاحاً كبيراً.

"سنة تانية غنا" الذي شاركت فيه مع مينا عطا أيضاً على إذاعة 9090، حيث استمر البرنامج لعدة مواسم.

أعمالها في الدراما

قدمت رنا مجموعة من الأدوار المميزة في الدراما المصرية، منها:مسلسلات مثل: "أزمة نسب"، "النص التاني"، "جمع سالم"، "أفراح إبليس الجزء الثاني"، و"يانا يا جدو".

كان آخر أعمالها دوراً بارزاً في مسلسل "رحيل" مع النجمة ياسمين صبري، الذي حقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً.

المسرح والغناء

شاركت في بطولة مسرحية "كوميديا البؤساء"، التي لاقت استحسانًا نقديًا وجماهيرياً وأبدعت في غناء الرباعيات الخاصة بمسلسل "رحيل"، مما أضاف لمسة مميزة على العمل الفني.

علاقتها بأم كلثوم

في تصريح مفاجئ، كشفت رنا سماحة عن صلة قرابتها بالمطربة الراحلة أم كلثوم، موضحة أن الراحلة هي عمة والدتها هذه المعلومة أثارت إعجاب الجمهور وزادت من اهتمامهم بمسيرتها الفنية.

مستقبل فني واعد رغم الأزمات

على الرغم من الأزمات الشخصية التي مرت بها، لا تزال رنا سماحة تحتفظ بمكانة قوية في قلوب جمهورها قدرتها على التوازن بين حياتها الشخصية ومسيرتها الفنية تظهر إصرارها على النجاح ينتظر محبوها بشغف خطواتها القادمة سواء في مجال الغناء، التمثيل، أو البرامج الإذاعية.

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