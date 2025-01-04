هبة مجدي.. انطلقت بفرصة استثنائية وكادت تفقد حياتها وابنتها بسبب وجبة فاسدة

شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل ساعته وتاريخه، التي جاءت بعنوان "شهادة حق"، حصول الفنانة هبة مجدي على إشادات كبيرة من قبل الجمهور عقب ظهورها كضيفة شرف في دور "فاطمة"، الشخصية التي كشفت عن القاتل.

تفاعل الجمهور مع اداء هبه مجدي

وتفاعل المتابعون مع أدائها، معبرين عن إعجابهم الشديد بالدور التي قدمته عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث علق البعض:"الحلقة النهاردة كانت حلوة جدًا، شخصية هبة مجدي طلعت ذكية وعرفت مين الجاني والمجني عليه، بصراحة العمل كله شابوه"، كما كتب متابع آخر:"هبة مجدي أدائها هادئ ورائع".

تفاصيل دور هبه مجدي في مسلسل ساعته وتاريخه



ويرصد موقع الموجز أبرز التفاصيل، بجانب محطات من حياتها، الحلقة العاشرة من مسلسل "ساعته وتاريخه" قام بكتابتها سيف قنصوة، وهي من إخراج عمرو موسى، بطولة دنيا نعمان، ميشيل مساك، سيف محسن، أحمد أسامة، إسلام خالد، وآخرون من النجوم، ودارت أحداث تلك الحلقة عن قضية هتك عرض، وهي جريمة لا يتهاون فيها القانون، وهي حادثة واقعية حدثت بالفعل في محافظة الفيوم، حيث قُتل شخص كان يحاول الدفاع عن فتاة تعرضت للتحرش.

هبة مجدي

في الحلقة العاشرة من مسلسل ساعته وتاريخه، جسدت هبة مجدي دور "فاطمة"، التي تكتشف من خلال حديثها مع الفتاة المعتدى عليها، أن الجاني هددها بالقتل إذا حاولت التحدث عما حدث، وبالبحث في محفظة القتيل، تكتشف أنه كان مسيحيًا وأن القاتل والمتحرش هو "الأسطى ربيع"، كما ظهر أحمد أسامة في دور "إسماعيل"، زوج "فاطمة"، الذي يلومها على تدخلها في القضية ومحاولتها إنقاذ تلك الفتاة.

رسالة هبة مجدي لجمهورها

وعن مشاركتها في الحلقة العاشرة من العمل، عبرت هبة مجدي عن سعادتها البالغة بالتجربة الجديدة من خلال منشور لها على حسابها الشخصي في موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث شاركت جمهورها صورًا من كواليس التصوير وكتبت: "تجربة جديدة ومختلفة، وتشرفت بها من خلال مسلسل ساعته وتاريخه، من ملفات المحاكم المصرية قصة شهادة حق على قناة Dmc وواتش ات، إخراج عمرو موسى، تأليف سيف قنصوة، إنتاج الشركة المتحدة".

هبة مجدي

محطات بارزة في مسيرة هبة مجدي

هبة مجدي، وُلدت في القاهرة في 28 يوليو عام 1988، بدأت مسيرتها الفنية في عمر مبكر، حيث تألقت لأول مرة من خلال تقديمها "فوازير الأطفال" تحت إشراف الفنان الكبير فؤاد المهندس، كما قدمت أيضاً العديد من البرامج والمسلسلات الموجهة للأطفال منها "بوجي وطمطم" و"فوازير عمو فؤاد"، هذا الظهور المبكر كان بمثابة فرصة استثنائية لها اكتسبت منها الخبرة وأثقلت موهبتها الفنية.

لم تقتصر موهبة هبة مجدي على التمثيل فقط، بل حرصت على تطوير نفسها فنيًا من خلال التدريب في دار الأوبرا المصرية، مما ساهم في تعزيز مهاراتها بشكل ملحوظ، وفي مجال الدراما التلفزيونية، كانت بدايتها مع مسلسل "العيد ألوان"، ومن بعدها قدمت العديد من الأعمال البارزة أشهرها "الزوجة الرابعة"، "ولد الغلابة"، "يونس ولد فضة"، "ولي العهد"، و"موسى"، كما تألقت في مسلسل "المداح" بأجزائه الثاني والثالث والرابع، وعلى خشبة المسرح، أبدعت في مسرحيات شهيرة مثل "ليلة من ألف ليلة" و"الملك لير".

أزمات هبة مجدي الشخصية

على الصعيد الشخصي، ارتبطت هبة بالمطرب محمد محسن عام 2016، ويعيشان حياة أسرية مستقرة مع طفليهما دهب وموسى، ومؤخرًا، واجهت هبة مجموعو من الأزمات الصحية التي أثارت قلق جمهورها، فقد تعرضت هي وابنتها لتسمم غذائي نتيجة تناول طعام ملوث من أحد المطاعم، مما استدعى نقلهما إلى المستشفى، وقد طمأن زوجها محمد محسن الجمهور بعد استقرار حالتهما الصحية، كما عانت من أزمة أخرى تمثلت في دخول ابنها موسى المستشفى، لكنها لم تفصح عن تفاصيل حالته، بالإضافة إلى ذلك، واجهت هبة مأساة شخصية بوفاة والدها، وهذه الأزمة تركت أثرًا عميقًا في حياتها.

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