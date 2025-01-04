موعد عرض مسلسل ساعته وتاريخه الموسم الثاني بعد عرض 10 حلقات ناجحة

انتهى عرض الموسم الأول من مسلسل ساعته وتاريخه الذي حقق نجاح كبير أثناء عرضه على شاشة dmc الفضائية والمنصات الرقمية، حيث عرض 10 حلقات بأحداث وأبطال مختلفة.

يرصد الموجز، موعد عرض الموسم الثاني من مسلسل ساعته وتاريخه وأبرز أحداث الموسم الأول

مسلسل ساعته وتاريخه

الحلقة الأخيرة من الموسم الأول بمسلسل ساعته وتاريخه

شاركت الفنانة هبة مجدي في الحلقة الأخيرة من مسلسل ساعته وتاريخه بعنوان "شهادة حق" وشاركها في الحلقة إسلام ذكي أحد مواهب برنامج كاستينج.

ودارت الحلقة حول هتك عرض فتاة في الليل ولم ترى الجاني عليها حيث جاء شخص آخر أثناء التعدي عليها وحاول انقاذها من المتحرش مما وقع الدافع ضحية للمتحرش، وسمعت "فاطمة" صراخ الفتاة فتدخلت وطلبت من شقيقها مساعدتها، وبالفعل حاولو إنقاذ الولد ولكنه مات وربط الآخر الذي حاول طوال الحلقة أن يقنع "فاطمة" أنه برئ والميت هو الذي تعدى على البنت ولكن في نهاية الحلقة اكتشفت "فاطمة" أن القاتل مسيحي والمصحف ليس في دياناته كما قال المدعي عليه أنه اقسم عليه بالمصحف.

وحكم على الجاني في نهاية الحلقة العاشرة بالإعدام شنقا، وتعتبر هذه الحلقة هي ختام الموسم الأول لمسلسل ساعته وتاريخه.

مسلسل ساعته وتاريخه

موعد الموسم الثاني من مسلسل ساعته وتاريخه

أعلن صناع مسلسل ساعته وتاريخه عن بدء عرض الموسم الثاني من شهر فبراير المقبل عام 2025، ويستمر المسلسل في فتح ملفات المحاكم المصرية.

أبرز ملفات مسلسل ساعته وتاريخه

ناقش مسلسل ساعته وتاريخه عدة ملفات من المحاكم المصرية، أبرزها الابتزاز الإلكتروني والاغتصاب وجرائم القتل والدار ويب، و بعيدًا عن الجرائم طرح المسلسل سرقة فيلا محمد صلاح وبيع أحذيته في السوق السوداء.

مسلسل ساعته وتاريخه

أبطال مسلسل ساعته وتاريخه

شارك في مسلسل ساعته وتاريخه المواهب الفائزة من برنامج كاستينج الذي أشرف عليه المخرج عمرو سلامة، ومن أبرز هذه المواهب إسلام زكي ومن النجوم المشاركة في العمل أحمد أمين، خالد كمال، هبة مجدي، أحمد داش، حنان سليمان، سليمان عيد، محمد شاهين، ياسمينا العبد.

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