"جـ.ريمة بلوك".. أحداث مثيرة مع حنان سليمان في مسلسل "ساعته وتاريخه"

جـ.ريمة بلوك ..في الحلقة الثامنة من مسلسل ساعته وتاريخه، التي تحمل عنوان "بلوك"، كشفت الفنانة حنان سليمان عن تفاصيل صادمة تتعلق بجريمة قتل صديقتها المقربة.

يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة في السطور التالية تفاصيل أحدث مسلسل ساعته وتاريخه مع حنان سليمان.

أحدث مسلسل ساعته وتاريخه مع حنان سليمان

وفقاً للأحداث أوضحت حنان سليمان أن صديقتها كانت تمثل جزءًا كبيراً من حياتها قبل أن تتدهور علاقتهما بسبب خلافات، أدت إلى قطيعة تامة وقيام صديقتها بحظرها على مواقع التواصل هذا التصرف أثار غضبها ودفعها لاتخاذ قرار مصيري انتهى بارتكابها للجريمة.

حنان سليمان بررت أفعالها بأنها لم تتحمل الإقصاء وقررت الانتقام بطريقة مروعة خططت الجـ.ريمة بإتقان، حيث استغلت تواجد عمال في شقة صديقتها لترمي إليهم التهمة، بعدما وزعت الذهب في أماكن مختلفة لتبدو كأنها جريمة سرقة انتهت بقتل.

أضواء على الوحدة ومعاناة كبار السن

بعيداً عن الجـ.ريمة، سلطت الحلقة الضوء على قضايا اجتماعية مهمة مثل شعور الوحدة الذي يعاني منه كبار السن بعد ابتعاد أبنائهم تناولت القصة واقع سيدة كبيرة في العمر تعيش وحيدة وتحاول التعامل مع التغيرات في حياتها، مما أضفى بعداً إنسانياً على الأحداث.

نصائح للعناية بكبار السن الاهتمام بالنظافة الشخصية والمنزلية

ونوهت حنان سليمان بأن رعاية كبار السن تبدأ من مساعدتهم في الحفاظ على نظافتهم الشخصية وتجهيز الملابس النظيفة لهم، بجانب الحرص على نظافة المنزل لضمان بيئة صحية ومريحة ويفضل تقسيم المهام بين أفراد الأسرة لضمان شعور المسن بالحب والرعاية.

الالتزام بمواعيد الأدوية

تنظيم إعطاء الأدوية في مواعيدها يعد أمراً أساسياً للحفاظ على صحة المسن يمكن التنسيق بين أفراد الأسرة لتجنب أي تأخير أو خطأ في الجرعات.

تخطيط الوجبات

تحضير وجبات غذائية مناسبة لصحة المسن، مع تقسيم أيام الطهي بين أفراد العائلة، يعزز الشعور بالاهتمام ويحسن من حالتهم النفسية.

موعد عرض المسلسل

تعرض الحلقة الليلة عبر فضائية DMC في تمام العاشرة مساءً، لتستكمل حبكة مشوقة تجمع بين الجريمة وقضايا اجتماعية عميقة، ما يجعل المسلسل واحداً من أبرز الأعمال الدرامية لهذا الموسم.

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