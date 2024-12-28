تعرف على موعد عرض حلقات مسلسل فقرة الساحر لـ طه دسوقي

بنتظر عشاق الدراما عرض الحلقة الجديدة من مسلسل فقرة الساحر والذي نجح في جذب الانظار بعد عرض حلقتين من العمل الذي يعرض بشكل أسبوعي بمعدل حلقة في الأسبوع، علي أحدي المنصات الرقمية، ونعرض من خلال هذا التقرير موعد عرض الحلقة وعدد حلقات المسلسل وأبطاله وتفاصيل عنه، ويرصد إليكم الموجز ابطال مسلسل فقرة الساحر

موعد عرض مسلسل فقرة الساحر

يعرض مسلسل "فقره الساحر"أسبوعيًا يوم الخميس في تمام الساعة الثامنة مساء على منصة "يانجو بلاي"الإلكترونية.



مسلسل فقرة الساحر مكون من 8 حلقات وهو بطولة طه دسوقي، أسماء جلال، علي قاسم،وغيرهم من الفنانين وهو

مسلسل فقرة الساحر من تأليف تامر محسن وإنتاج "TVision"، مع سيناريو من تأليف إياد صالح.

فقرة الساحر



احداث مسلسل فقرة الساحر

وتدور الأحداث حول حياة ثلاثة أصدقاء مقربين: لمى ومِكس وألفي الذين تبدأ علاقتهم كأصدقاء ثم تتحول إلى عصابة صغيرة، وبفضل مهاراتهم المتنوعة وخلفياتهم المختلفة يضعون خططًا في تنفيذ عمليات احتيال ذكية. يهدفون إلى تحقيق مكاسب مادية كبيرة، حيث يختارون أهدافهم بعناية ولا يستهدفون إلا من يرون أنهم يستحقون وذلك في إطار كوميدي خفيف، يوازن بين المغامرات المثيرة والمواقف الطريفة، مما يجعلها رحلة ممتعة ومليئة بالإثارة والضحك.

وفي سياق متصل يعرض لطه دسوقي مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث تدور أحداثه فى إطار كوميدي، وهو من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج أحمد الجنايني، وهو من بطولة: النجم الكبير ماجد الكدواني، نور، رنا رئيس، محمد شاهين، سما إبراهيم، طه الدسوقي، محمد رضوان، محمد القس، ياسمين ممدوح وافي، ويضم الجزء الثالث نجوم جديدة منهم الفنانة ياسمين وافي ورانيا يوسف.

فيلم بعض ساعات في يوم ما لـ أسماء جلال

وتنتظر أسماء جلال عرض فيلم "بضع ساعات في يوم ما" ومن المقرر أن يتم عرضه قريبًا خلال شهر ديسمبر الجاري ، يشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم، من بينهم: مي عمر، هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد سلام، أسماء جلال، أحمد صلاح السعدني، محمد الشرنوبي، خالد أنور، ومايان السيد، إلى جانب عدد آخر من الفنانين. الفيلم من تأليف محمد صادق، وإخراج عثمان أبو لبن.

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