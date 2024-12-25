موعد عرض الحلقة الثانية من مسلسل فقرة الساحر

مع بداية عرض الحلقة الأولي من المسلسل الجديد فقرة الساحر، علي منصة yango play، يوم الخميس 19 ديسمبر، أيصبح حديث السوشيال ميديا والجمهور ،وحظى بأعجاب الجمهور وإشادات واسعة و في وقت قياسي. ويتسائل المشاهدون عن موعد عرض الحلقات الجديدة و تفاصيل العمل ومواعيد عرضه، حيث نجح المسلسل في تقديم تجربة مشوقة تجذب الانتباه منذ البداية.

وفي هذا الإطار يرصد "الموجز" تفاصيل مواعيد عرض مسلسل "فقرة الساحر" وتفاصيل العمل .

مواعيد عرض الحلقات الجديدة من مسلسل "فقرة الساحر"

يعرض مسلسل فقرة الساحر، أسبوعيًا كل خميس، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، عبر منصة "يانغو بلاي"، و يتكون العمل من ثماني حلقات، تقدم كل منها جرعة مكثفة من التشويق والغموض، مما يبقي الجمهور مترقبًا لكل ما هو قادم.

قصة مسلسل "فقرة الساحر"

تدور أحداث "فقرة الساحر" حول عالم مفعم بالسحر والغموض، يتشابك فيه التشويق النفسي مع الحبكات المثيرة في قالب درامي ممتع وجاذب للمشاهد، ويحكي المسلسل عن قصة ثلاثة أصدقاء يستخدمون مهاراتهم ليصبحوا محتالين وينفذوا عمليات سرقة كبيرة وجريئة، لنري مع تطور الأحداث هل سيتم الإمساك بهم أم لا ؟.

ويتكون مسلسل "فقرة الساحر" من ثماني حلقات مليئة بالتشويق والإثارة، حيث ينسج أحداثاً غامضة وشخصيات متعددة تجمع بين الغموض والجاذبية. منذ لحظة انطلاقه، حصد العمل ردود فعل إيجابية واسعة، ما زاد من حماسة الجمهور لمتابعة الحلقات القادمة.

العمل من تأليف إياد صالح، وإخراج المبدع تامر محسن، المعروف بأسلوبه المميز في تقديم أعمال درامية تجمع بين العمق الفني والتشويق. وقد أثار المسلسل تفاعلاً كبيراً على منصات التواصل الاجتماعي، خصوصاً بعد الكشف عن البوستر الرسمي الثاني الذي استعرض النجوم الرئيسيين، مما رفع من توقعات المشاهدين وأشعل حماسهم تجاه الأحداث المرتقبة.

على الرغم من عرض الحلقة الأولى فقط، لا يزال الجمهور متشوقاً لمتابعة المزيد من تطورات القصة، مترقباً بفارغ الصبر كل حلقة جديدة لاستكشاف المزيد من أبعاد الشخصيات وأحداث العمل المثيرة.

أبطال مسلسل "فقرة الساحر"

يجمع المسلسل نخبة من النجوم، أبرزهم طه دسوقي، أسماء جلال، بسمة، علي قاسم، ووليد فواز، إلى جانب مجموعة من الوجوه الأخرى التي تضيف عمقاً وتنوعاً إلى العمل.

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