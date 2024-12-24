مواعيد عرض الحلقة الثانية من مسلسل فقرة الساحر والقنوات الناقلة

أنطلق عرض أولى حلقات مسلسل فقرة الساحر علي منصة yango play، يوم الخميس 19 ديسمبر، ليصبح حديث السوشيال ميدي ويحظى بتفاعل جماهيري واسع و في وقت قياسي. ويتسائل المشاهدون عن موعد عرض الحلقات الجديدة و تفاصيل العمل ومواعيد عرضه، حيث نجح المسلسل في تقديم تجربة مشوقة تجذب الانتباه منذ البداية.

وفي السطور التالية يرصد الموجز تفاصيل مواعيد عرض مسلسل "فقرة الساحر" وتفاصيل العمل .



قصة مسلسل “فقرة الساحر”

تدور أحداث "فقرة الساحر" حول عالم مفعم بالسحر والغموض، يتشابك فيه التشويق النفسي مع الحبكات المثيرة في قالب درامي ممتع وجاذب للمشاهد، ويحكي المسلسل عن قصة ثلاثة أصدقاء يستخدمون مهاراتهم ليصبحوا محتالين وينفذوا عمليات سرقة كبيرة وجريئة، لنري مع تطور الأحداث هل سيتم الإمساك بهم أم لا ؟.

مواعيد عرض مسلسل “فقرة الساحر”

يعرض مسلسل فقرة الساحر، أسبوعيًا كل خميس، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، عبر شاشة "يانغو بلاي"، و يتكون العمل من ثماني حلقات، تقدم كل منها جرعة مكثفة من التشويق والغموض، مما يبقي الجمهور مترقبًا لكل ما هو قادم.

نجاح كبير وإشادة واسعة

منذ عرض الحلقة الأولي من المسلسل أثار حماس الجمهور، خاصة بعد طرح البوستر الرسمي الثاني الذي أضاء نجوم العمل وأثار التكهنات حول تطورات القصة، والجدير بالذكر أن المسلسل من إخراج تامر محسن المبدع وتأليف إياد صالح أضافا للعمل بُعدًا فنيًا مميزًا، حيث استطاعا المزج بين سرد قوي وإخراج مبتكر.

أبطال مسلسل “فقرة الساحر”

المسلسل من بطولة مجموعة متألقة من النجوم وهم : طه دسوقي، أسماء جلال، بسمة، علي قاسم، ووليد فواز، إلى جانب عدد من الوجوه الواعدة، مما يجعل "فقرة الساحر" تجربة متكاملة في الأداء والإبداع.

يترقب الجمهور بفارغ الصبر الحلقات القادمة، لمعرفة المزيد عن مصير الشخصيات وحبكة الأحداث المثيرة التي يعد بها هذا العمل المميز.

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مواعيد عرض مسلسل فقرة الساحر والقنوات الناقله.. إليك التفاصيل