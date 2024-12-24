موعد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل فقرة الساحر.. تفاصيل

بدأت منصة يانغو بلاي، يوم الخميس الماضي، عرض أولى حلقات مسلسل "فقرة الساحر"، الذي يقوم ببطولته النجم طه دسوقي والنجمة أسماء جلال العمل الذي يجمع بين الغموض والسحر نجح في خطف أنظار الجمهور منذ اللحظة الأولى، حيث لاقى إشادات واسعة بسبب الحبكة الدرامية المشوقة والأداء المميز للأبطال.

يرصد لكم موقع الموجز أبرز التفاصيل عن مسلسل "فقرة الساحر"ومواعيد عرضه في السطور التالية :

قصة المسلسل

تدور أحداث مسلسل "فقرة الساحر" في عالم مليء بالغموض والسحر، حيث تتداخل دراما نفسية مثيرة مع عناصر التشويق والإثارة، ليشكل قصة فنية مشوقة تجذب الجمهور من الحلقة الأولى الأداء الاستثنائي لأسماء جلال، إلى جانب طه دسوقي الذي يجسد الأدوار الكوميدية والدرامية ببراعة، وعلي قاسم الذي يضيف بعداً قوياً للشخصيات، يعزز من قوة هذا العمل ويزيد من جاذبيته.

مواعيد عرض مسلسل "فقرة الساحر"

يعرض مسلسل "فقرة الساحر" كل يوم خميس في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة، حيث تكون الحلقة الجديدة متاحة للمشتركين عبر منصة "يانغو بلاي" فور انتهاء بثها.

ويتألف المسلسل من 8 حلقات مشوقة، يقدم خلالها الأحداث المثيرة والشخصيات المتعددة التي تجمع بين الغموض والتشويق ينتظر الجمهور بشغف الحلقات القادمة من العمل الذي حقق ردود فعل إيجابية منذ انطلاقه.

المسلسل من تأليف إياد صالح، ويقوم بإخراجه المخرج الكبير تامر محسن، الذي اشتهر بتقديم أعمال درامية ذات قيمة فنية عالية وقدرة على جذب انتباه الجمهور بفضل أسلوبه المميز في السرد والإخراج وقد لاقى المسلسل تفاعلًا واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، بعد نشر البوستر الرسمي الثاني للعمل الذي أظهر النجوم الرئيسيين، مما زاد من حماس المشاهدين ورفع من توقعاتهم حول تطورات القصة.

على الرغم من عرض الحلقات الأولى فقط، إلا أن الحماس لا يزال مستمراً بين الجمهور، الذي يترقب بشغف كل حلقة جديدة لمعرفة المزيد من التفاصيل حول تطور الأحداث والشخصيات.

أبطال مسلسل فقرة الساحر

يشارك في بطولة مسلسل "فقرة الساحر" كل من طه دسوقي، أسماء جلال، بسمة، علي قاسم، وليد فواز، بالإضافة إلى عدد من الوجوه الأخرى.

اقرٲ ٲيضاً:

400 الف جنيه.. فيلم توأم روحي يضع أماني التونسي في ورطة قانونية

بعد تصريحاتها المثيرة عن الزعيم.. أبرز أدوار سلوى محمد علي ووصية وفاتها