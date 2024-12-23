حل لغز الـ 5 مليون.. محمد رمضان يحير الجمهور بمسابقة مثيرة

أشعل الفنان محمد رمضان، حماس الجمهور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حول مسابقة جديدة وأعلن عن جائزة مالية كبرى، حيث ترك رمضان الجمهور في حالة التخمين حول أغنيته الجديدة.

يرصد موقع الموجز، التفاصيل كاملة حول مسابقة محمد رمضان في السطور التالية.

مسابقة محمد رمضان للجمهور

أطلق الفنان محمد رمضان مسابقة جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، واعدًا جمهوره بجائزة كبرى قيمتها 5 ملايين جنيه، حيث قامت المسابقة حول اسم أغنيته الجديدة.

نشر محمد رمضان صورة له على "فيسبوك" وعلق عليها مشوقًا الجمهور قائلاً: "سؤال الخمسة مليون جنيه باقي 3 أيام.. اسم أغنيتي الجديدة موجود في أغنية من آخر ٣ أغاني ليا".

منشور محمد رمضان

هذا التصريح أثار حماس متابعيه في تخمين الإجابة الصحيحة وسط تفاعل واسع من الجمهور.

محمد رمضان

مقارنة محمد رمضان مع مسابقات أحمد العوضي

بعد تفاعل الجمهور الكبير مع مسابقة محمد رمضان، بدأ البعض في مقارنة هذه المسابقة بمسابقات الفنان أحمد العوضي، التي يطلقها عادةً لجمهوره حول مسلسلاته.

الجمهور لم يفوت فرصة الحديث عن المنافسة بين النجمين، خاصةً في مجال الأكشن والصراعات التي يتميز بها كل منهما.

غياب محمد رمضان عن دراما رمضان 2024

من ناحية أخرى، أعلن محمد رمضان غيابه عن الموسم الرمضاني المقبل، موضحًا أن السبب هو انشغاله بالسينما.

حاليًا يستعد رمضان لفيلم "أسد"، حيث يجسد شخصية "عبد"، وهي دور مختلف عما قدمه سابقًا، يضم الفيلم نخبة من نجوم الفن، ومن المقرر طرحه في جميع دور العرض قريبًا.

أخر أعمال محمد رمضان

شارك محمد رمضان مؤخرًا بمسلسل "جعفر العمدة" الذي حقق نجاح كبير في رمضان 2023 الذي دارت أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، وشارك في بطولته نخبة من النجوم منهم مي كساب ومنة فضالي وإيمان العاصي وزينة وهالة صدقي إخراج محمد سامي.

محمد رمضان



أحدث أغاني محمد رمضان

طرح الفنان محمد رمضان مؤخرًا أغنية "برج الثور" التي أثارت جدل كبير بعد إذاعة الكليب بسبب تقليده محمد أنور السادات وجلساته حيث قام بتقليده وهو يقوم بتدخين "البايب" بنفس طريقة السادات وقام النائب كريم طلعت السادات، حفيد الرئيس الراحل، بالتقدم بطلب إحاطة لمجلس النواب احتجاجاً على كليب محمد رمضان الذي اعتبره إهانة لرمز من الرموز الوطنية.

الاغنية من كلمات محمد رمضان وأحمد ديزل، ومن ألحان وتوزيع ديزل، وإخراج ليلى غالب.

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