بلاغ للنائب العام ضد محمد رمضان بسبب الرئيس الأسبق أنور السادات

يعاني الفنان محمد رمضان من أزمة جديدة بعد طرحه الفيديو كليب الأخير لأغنيته الجديدة التي حملت عنوان"برج الثور"، فقد ظهر في الكليب وهو يقلد شخصية الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وأثار ذلك جدلاً واسعاً فور عرضه، هذا التقليد أزعج أسرة الرئيس الراحل وأدى إلى هجوم حاد على رمضان من قبلهم.

كليب "برج الثور" وسبب الأزمة

ويرصد موقع الموجز، أبرز التفاصيل في الكليب، قام محمد رمضان بتقليد طريقة حديث الرئيس الراحل محمد أنور السادات وجلساته، بالإضافة إلى قيامه بتدخين "البايب" بنفس طريقة السادات، الكليب حقق نجاحاً كبيراً من حيث المشاهدات، حيث تصدر المركز الرابع على قائمة تريندات يوتيوب للموسيقى، محققًا 385 ألف مشاهدة في خمسة أيام فقط.

محمد رمضان

موقف كريم السادات من كليب محمد رمضان

قام النائب كريم طلعت السادات، حفيد الرئيس الراحل، بالتقدم بطلب إحاطة لمجلس النواب احتجاجاً على ما اعتبره إهانة لرمز من الرموز الوطنية من خلال الكليب، وفي طلب الإحاطة، شدد على ضرورة احترام الرموز التاريخية والحفاظ على مكانتها في التاريخ، مؤكداً أن الحفاظ على هذه الرموز هو جزء من حماية الهوية الوطنية، وطالب باتخاذ إجراءات رادعة ضد أي تعدي على مكانة هذه الرموز.

بلاغ للنائب العام ضد محمد رمضان

الأمر لم يتوقف عند أسرة الرئيس السادات، بل تقدم أحد المحامين ببلاغ إلى النائب العام ضد محمد رمضان، يتهمه فيه باستخدام شخصيات وطنية تاريخية بطريقة تهكمية لتحقيق مكاسب شخصية من خلال أغنيته الأخيرة.

محمد رمضان

دفاع محمد رمضان

رد محمد رمضان على الهجوم الكبير الذي تعرض له، مؤكداً أنه يفتخر بتقليده لشخصية تاريخية عظيمة مثل الرئيس السادات، الذي كان بطل الحرب والسلام وصاحب جائزة نوبل، كما أشار إلى احترامه العميق لأسرة السادات، كاشفًا عن علاقته الطيبة مع السيدة جيهان السادات وتواصله مع نهى السادات التي أبدت إعجابها بالكليب.

أغنية "جوانا برج الثور"

الأغنية التي تعاونت خلالها محمدرمضان مع مطرب الراب أفرو بي، وكتب كلماتها محمد رمضان وأحمد ديزل، وهي من ألحان وتوزيع ديزل، وإخراج ليلى غالب.

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