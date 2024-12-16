تعرف على القصة الكاملة لأزمة محمد رمضان مع عائلة السادات

شهدت الأيام الماضية جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي نتيجة الفيديو الذي نشره الفنان محمد رمضان خلال تصوير كليب أغنيته الجديدة "برج الثور"، التي ظهر خلالها وهو يقلد الزعيم الراحل محمد أنور السادات، حيث بدى وهو ممسكاً بالبايب الذي اشتهر به السادات، مما أثار انتقادات لاذعة وبلاغات ضده.

عائلة السادات تستنكر تصرف محمد رمضان

ويرصد موقع الموجز أبرز التفاصيل، عبر كريم السادات، عضو مجلس النواب وحفيد الرئيس الراحل، عن استيائه من الفيديو الذي نشره الفنان محمد رمضان، في مداخلة هاتفية له مع الإعلامي وليد بريك في برنامج "حوار مصري" على قناة "الحدث اليوم"، وأكد أن محمد رمضان، رغم كونه فناناً ناجحاً وله جمهور واسع، أساء استخدام شخصية بحجم السادات في هذا التوقيت، معلقاً:"لماذا تُقلد الرئيس السادات بطل الحرب والسلام بصورة غير مقبولة، لماذا تستهزئ برموز مصر بهذه الطريقة؟".

وشدد كريم السادات على ضرورة احترام رموز وتاريخ مصر، مشيراً إلى أن تقليد الزعيم الراحل بهذه الطريقة يمثل استهزاءً برمز وطني لا يقل أهمية عن الدولة ذاتها، أن ما فعله رمضان لا يمس أسرة السادات فقط، بل يمس كل مصري يعتز بتاريخه، وطالب بفتح تحقيق في الواقعة، معلقاً:"محمد رمضان لم يقُم بالاستهزاء بالزعيم الراحل فقط، ولكنه استهزأ برمز الوطن، الناس بتمجد في تاريخها، وإحنا بنستهزئ به، اللي مالوش تاريخ بيشتري تاريخ، لازم نحترم التاريخ والرموز وقيادات هذه الأمة، مينفعش حد يعمل إيحاءات وتقليدات سلبية عن الرئيس الراحل أنور السادات، ما فعله محمد رمضان أمر مستفز جدًّا، في ظل ضرورة احترام الدولة المصرية في ظل مرور مصر بأصعب ظروف منذ 2011، موجهاً سؤالاً له:"انت تاريخك إيه".

محمد رمضان

محمد رمضان يرد على الانتقادات

رد محمد رمضان على الهجوم الشديد الذي تعرض له خلال لقائه في برنامج "ET بالعربي"، معبراً عن شعوره بالفخر بتقليد الرئيس السادات، وقال رمضان:"شرف لي أن أقلد بطل الحرب والسلام، صاحب جائزة نوبل، أسطورة خالدة في التاريخ،وعائلة الرئيس السادات عائلتي الثانية".

وأكد محمد رمضان على احترامه الشديد لهم، ومشيراً إلى علاقته الطيبة بالسيدة الراحلة جيهان السادات، كما كشف رمضان عن تواصله مع نهى السادات، ابنة الزعيم الراحل، والتي عبرت عن إعجابها بالفيديو، في إشارة إلى أن الأغنية لم تكن تهدف إلى الإساءة.

محمد رمضان

تفاصيل أغنية "جوانا برج الثور"

الأغنية التي أثارت الجدل هي أحدث أعمال محمد رمضان بالتعاون مع الرابر أفرو بي، وهي من كلمات محمد رمضان وأحمد ديزل، وألحان وتوزيع ديزل، وإخراج ليلى غالب.



ومن جانبه علق الإعلامي تامر أمين على هذا الفيديو في برنامجه "آخر النهار" على قناة "النهار"، مؤكداً أن ما فعله محمد رمضان لا يحمل أي مبرر منطقي في هذا التوقيت، وأوضح أن تقليد شخصية مثل السادات يجب أن يتم في عمل فني كامل يليق بمكانة الزعيم، وليس في فيديو عابر أثار الجدل أكثر مما استعرض موهبة الفنان، و أن السادات رمز كبير يتجاوز حدود الإساءة أو التهاون، مشيراً إلى أن محمد رمضان يمتلك قدرة على تقمص الشخصيات، لكن ما حدث لم يكن مناسباً.

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