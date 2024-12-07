كزبرة: بيتنمروا على اسمي بعد نجاحي ..هل يقصد محمد رمضان؟

وجه مؤدي المهرجانات أحمد بحر رسالة رسالة غامضة يشكو فيها من سوء حالته النفسية بعد هجوم غير مبرر تعرض له في الساعات الماضية بعد خلافه مع الفنان محمد رمضان.

وكتب كزبرة عبر خاصية ستوري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك " أنا مش عارف ليه كل لما أنجح في ناس بتحاول تطلع صورتي وحشة، أنا انا بجد نفسيا ما بقتش قادر وبقالي فتره كبيره كل لما اعمل حاجه حلوه ما بقتش عارف اتبسط بيها ونفسيا مش احسن حاجه".

وتابع كزبره "ربنا اللي عالم الواحد كل اللي يهمه انه يقدم حاجه تسعدكم وتفرحكم بس في ناس بتتعامل مع الشخص اللي بيقدم حاجه كوميديه على اساس انه شخص تافه ومش موهوب".

وأضاف"الواحد عشان بيتعامل بطبيعته بتحاولوا تطلعوا فيه عيب قدام جمهور واخواته اللي بيحبوه زي اني تناسب لي كلام ما قلتوش او يتقلل مني بحاجات قديمه عملتها احيانا بتوصل للتريقه على اسمي".

وأكمل " وده السبب اللي بيخلي انسان طيب اول ما ينجح يبقى انسان عنده نقص وعنده حرب مع كل اللي حواليه زي ناس كتير نجحت وبقوا يتعاملوا بنرجسيه عشان يعرفوا يتعاملوا مع الواقع".

واسترسل" أنا مش عايز أوصل للمرحلة دي، أنا عايز أبقى أنسان طيب وفي حالي ، واشتغل على نفسي وأقدملكم فن يعجبكم ويبسطكم ، بلاش تتعاملوا مع الواحد بأسلوب هو مش حبه".

واختتم حديثه بتوجيه الشكر إلى كل محبيه وجمهوره.

خلاف محمد رمضان وكزبرة

تجدد الخلاف بينهما مجددا بعد حديث كزبرة عنه عن سؤاله هل يوجد خلاف بينك وبين الفنان محمد رمضان حيث قال “ انا ورمضان اخوات .. وحبيبي لو زعلان البحر هناك مليان”.

ليرد رمضان عند سؤاله عن كزبرة في تصريحات صحفية “ احنا في مكتبة مش عطارة”.

وبدأ الخلاف بينهم منذ فترة طويلة بعدما حذف كزبرة كليب اغنيه خمسة لمحمد رمضان من منصة يوتيوب متهما إياه بسرقة اللحن والكلمات منه.

فيلم الحريفة 2 الريمونتادا

ومن الجدير بالذكر أن أحمد بحر الشهير بكزبرة شارك في فيلم الحريفة 2 الريمونتادا بطولة نور النبوي و نور إيهاب و خالد الذهبي وحقق الفيلم نجاحًا مدويًا وبلغت إيراداته نحو 11 مليون جنيها مصريا على مدار يومين من عرض بالسينمات.

اقرأ أيضًا

نجل أصالة يرتدي حجاب في فيديو طريف من كواليس فيلم الحريفة 2

على أنغام أغنية أنا عاجبني.. كزبرة يحتفل بحصوله على درع اليوتيوب