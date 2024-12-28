رسالة مهمة من ياسر جلال لجمهوره بعد انتهاء تصوير جودر 2

أعرب النجم ياسر جلال، عن سعادته بـ انتهاء تصوير الجزء الثاني من مسلسل جودر، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني 2025، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول في السباق الرمضاني الماضي 2024.

تصريحات ياسر جلال

ويرصد موقع الموجز أبرز التفاصيل، أعرب ياسر جلال، في بيان صحفي له عن سعادته الكبيرة بنجاح الموسم الأول من مسلسل جودر، لافتاً أن نجاحه يعود لطاقم العمل ولكل المشاركين فيه، مضيفاً:" النهاردة آخر يوم تصوير في مسلسل جودر، وأنا عايز أحمد ربنا سبحانه وتعالى على النجاح الكبير اللي ربنا إداه لينا من الجزء الأول، المسلسل ده من شهر 6 2022، والنهاردة خلصناه في شهر 12 2024، النجاح ده السبب فيه ربنا وإسلام خيري المخرج وأستاذ أنور عبد المغيث الكاتب، ومن قبلهم الشركة المتحدة أستاذ محمد السعدي وأستاذ تامر مرتضى".

ياسر جلال

وتوجه ياسر جلال بالشكر لكل المشاركين في هذا العمل قائلاً:"أنا بتوجه بالشكر لكل عناصر العمل وأستاذ تيمور تيمور، وأستاذة منى التونسي، أحمد فايز، وحسن أبو جبل، وكل مساعدين الإخراج والمونتاج، كان في جيش، وطبعًا كل النجوم الأساتذة، الفضل بعد ربنا في هذا النجاح يرجع لكل فريق العمل اللي أخلص في عمله كتير".

وتابع حديثه قائلاً: "أنا اتشرفت إني كنت جزء من الفريق الكبير ده، وربنا يكلل مجهودنا أن الجزء الثاني ينجح زي الجزء الأول، وكل الشكر للنقاد اللي دعمونا وبشكر كل فريق العمل وهما على رأسي من فوق، والفضل كله يرجع لكل فريق العمل مش لشخص واحد، وعلى رأسهم أستاذ إسلام خيري".

ياسر جلال

أبطال مسلسل جودر

ويشارك في بطولة مسلسل جودر بجانب النجم ياسر جلال كلا من: ياسمين رئيس، عابد عناني، تارا عماد، وفاء عامر، وليد فواز، محمد التاجي، أيتن عامر، أحمد ماهر، محمود البزاوي، هنادي مهنا، محمد علي رزق، منذر مهران، وآخرون من النجوم، والعمل من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.

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