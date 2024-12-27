بعد رحيل زوجته.. أبرز المعلومات عن الفنان محمود مسعود وأزماته قبل وفاته

أعلنت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي، عن وفاة أرملة الفنان الراحل محمود مسعود، بعد صراع طويل مع المرض حيث تأتي هذه الوفاة بعد أربع سنوات من رحيل زوجها الذي فارق الحياة في يوم 11 يونيو عام 2020.

في إطار ذلك، يرصد الموجز، أبرز محطات الفنان محمود مسعود في السطور التالية.

محمود مسعود

أبرز أدوار محمود مسعود

قدم الفنان محمود مسعود العديد من الأدوار الفنية، حيث أبدع في اداءه وكان له جاذبية خاصة وتأثير عميق في قلب الجمهور، من أبرز أعماله الدرامية مسلسلات "اللقاء الثاني"، "مغامرات زكية هانم"، "جمهورية زفتى"، و"أكتوبر الآخر"، والتي كانت شاهدة على موهبته الفائقة وقدرته على التألق في شتى الأدوار.



أخر أعمال محمود مسعود

كانت أخر أعمال الفنان محمود مسعود بمسلسل "لآخر نفس" الذي شارك في بطولته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، فتحي عبد الوهاب وغيرهم



أبنة محمود مسعود تتبع خطوات والدها

دخلت ابنة الفنان محمود مسعود، الفنانة إيمان مسعود، الوسط الفني وحققت نجاحًا ملموسًا في مسيرتها الفنية حيث فقد شاركت عدة مسلسلات بارزة مثل "شمس الأنصاري" و"حكايات بنات" في 2012، حيث أثبتت موهبتها وقدرتها على أداء أدوار متنوعة، ثم ابتعدت عن الساحة الفنية لمدة ست سنوات بعد ولادة ابنتها، وقررت التركيز على تربية طفلتها، لكن في عام 2016، عادت لتواصل مسيرتها الفنية التي بدأت تحت إشراف والدها لتثبت قدرتها على النجاح.

المحطة الأخيرة في حياة الفنان محمود مسعود

عانى الفنان محمود مسعود بمرحلة صعبة في أخر أيام حياته، حيث تعرض لأزمة صحية مفاجئة بسبب ممارسه الكثيفة للتدخين مما أدى إلى دخوله المستشفى بعدما تفاقمت حالته الصحية، حيث عانى من ارتفاع شديد في ضغط الدم ومستويات السكر في الدم.

هذه الأزمة أثرت على حالته النفسية والجسدية، وأدى ذلك إلى تقلبات عصبية جعلت من الضروري خضوعه للعلاج المكثف لفترة قصيرة.

محمود مسعود

وفاة محمود مسعود

توفى الفنان محمود مسعود عن عالمنا في 11 يونيو 2020 بعد أن قدم مسيرة فنية حافلة بالأعمال المؤثرة على الرغم من أنه غالبًا ما كان يقدم أدوارًا ثانوية، إلا أن تلك الأدوار كانت تحمل طابعًا مميزًا تظل محفورة في ذاكرة الجمهور.



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