رحيل سيد الفيومي بعد رحلة فنية طويلة وحياة مليئة بالمعاناة الصحية

فقدت الساحة الفنية المصرية صباح اليوم الفنان سيد الفيومي، الذي غادر عالمنا بعد صراع طويل مع المرض.

أعلن شقيق سيد الفيومي خبر وفاته عبر حساب الفنان الراحل على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الذي رصده الموجز، وكتب قائلاً: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله أخويا الكبير سيد الفيومي".

سيد الفيومي

موعد تشييع جثمان سيد الفيومي

ولم تكشف أسرة الفنان سيد الفيومي حتى الآن عن موعد تشييع الجنازة أو إقامة العزاء، مما أثار حالة من التساؤلات بين جمهوره وزملائه في الوسط الفني الذين نعوه بحزن شديد.

تفاصيل الأزمة الصحية التي واجهها سيد الفيومي



شهدت حياة الفنان الراحل سيد الفيومي سلسلة من المشكلات الصحية التي أثرت عليه بشكل كبير في السنوات الأخيرة.

ففي منشور سابق له عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، شارك صورة له من داخل مستشفى القصر العيني الفرنسي، وكتب معلقًا: "أنا الآن في مستشفى الفرنساوي بعمل رسم قلب وتحاليل".

وكان يعاني الفيومي من عدة أمراض مزمنة، أبرزها الضغط والسكر، ومشكلات في وظائف الكلى والغدة الدرقية، بالإضافة إلى قصور حاد في الشريان الأورطي وسُمك في الجدار الأيسر للقلب.

كما أصيب بعدة جلطات دماغية تسببت في تدهور قدرته على الكلام والحركة بشكل طبيعي، فضلاً عن معاناته المستمرة من صعوبة شديدة في التنفس.

في لقاء سابق، كشف سيد الفيومي عن تأثير هذه الأزمات الصحية على حياته اليومية، مؤكداً أنه كان يعاني من آلام شديدة، لكنه رغم ذلك ظل يحاول أن يظهر لجمهوره قوياً ومتماسكاً، وهو ما ظهر جليًا في تواصله المستمر معهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

سيد الفيومي

مسيرة فنية حافلة بالأعمال الدرامية المميزة



برغم الصعوبات الصحية، نجح سيد الفيومي في ترك بصمة فنية واضحة، حيث قدم العديد من الأدوار المميزة في الدراما المصرية التي أحبها الجمهور، من أبرز أعماله مسلسل "الخواجة عبد القادر" مع الفنان القدير يحيى الفخراني، والذي جسد من خلاله شخصية تركت أثراً كبيراً لدى المشاهدين.

كما برع في تقديم الكوميديا، من خلال مشاركته في مسلسل "فيفا أطاطا" مع النجم محمد سعد، إضافة إلى السيت كوم الشهير "شباب أون لاين 2" الذي جمع بين الطابع الكوميدي والاجتماعي.

بصمات سيد الفيومي على الشاشة الكبيرة

لم تقتصر إسهامات الفيومي على الشاشة الصغيرة فقط، بل امتدت موهبته إلى السينما، حيث شارك في عدد من الأفلام الناجحة التي جمعت بين الكوميديا والتأثير العاطفي.

سيد الفيومي

عمل مع كبار نجوم الكوميديا مثل محمد هنيدي في فيلمي "جاءنا البيان التالي" و"صاحب صاحبه" الذي جمعه أيضاً مع أشرف عبد الباقي. كما ظهر في أفلام درامية مؤثرة مثل "الأولة في الغرام" و جسد دور علي الكسار في مسلسل "إسماعيل ياسين أبو ضحكة جنان".

أخر أعمال سيد الفيومي الدرامية

كان أخر ظهور للفنان سيد الفيومي من خلال مسلسل "بحر دلهوم"، الذي حاز على إعجاب النقاد والجمهور بسبب أحداثه المشوقة والمثيرة، تدور أحداث المسلسل حول مجموعة من الشباب الذين يجدون أنفسهم على جزيرة نائية بعد غرق سفينتهم، حيث يواجهون مصيراً غامضاً وظروفاً قاسية لم تكن في الحسبان.

شارك في هذا العمل عدد كبير من النجوم الشباب، منهم أحمد عثمان، محمود حمدان، خالد محروس، ومحمد نصر. وكان المسلسل من تأليف وإخراج محمود عبد الكافي، وتميز بتقديم تجربة درامية مختلفة جمعت بين الغموض والإثارة.

وداع مؤثر من الجمهور وزملاء الوسط الفني

انتشر خبر وفاة الفنان سيد الفيومي كالنار في الهشيم على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث نعاه العديد من زملائه ومحبيه بكلمات مؤثرة، مؤكدين أنه كان فناناً محترفاً يمتلك موهبة مميزة وأخلاقاً راقية.

كتب أحد أصدقائه المقربين: "فقدنا اليوم إنساناً نادراً، كان دائماً مبتسماً رغم كل الألم الذي عاشه.وداعاً يا سيد، سنظل نتذكرك بأعمالك وابتسامتك الدائمة".

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