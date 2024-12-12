حرص عدد من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء في المخرج المسرحي مصطفى سالم، زوج الفنانة بدرية طلبة، المقام حاليا أيتن عامر وأشرف زكي أبرز الحضور لجنازة زوج بدرية طلبة في القاهره الشرطة بمدينة الشيخ زايد في محافظة الجيزة.

عزاء زوج بدرية طلبة

ويرصد لكم موقع الموجز اسماء أبرز نجوم الوسط الفن، الذين حرصوا على التواجد بعزاء زوج بدرية طلبة: أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ووفاء عامر وشقيقتها آيتن عامر، وإيهاب فهمي وزوجته، وأحمد رزق، وعمرو عبد العزيز، وآخرين.

أيتن عامر وأشرف زكي أبرز الحضور لعزاء زوج بدرية طلبة في القاهره

اشرف زكي أبرز الحضور لعزاء زوج بدرية طلبة في القاهره

وفاة زوج بدرية طلبة

وكانت الفنانة بدرية طلبة، أعلنت عن وفاة زوجها بالساعات الأولى من صباح يوم الأحد 8 ديسمبر، وذلك عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك».

وقالت بدرية طلبة: «أبو بناتي مصطفى سالم في ذمة الله، وأنا برا مصر أول ما أوصل مصر وأبلغكم بميعاد الدفنة في الإسكندرية، دعواتكم بالرحمة والمغفرة».

من هو زوج بدرية طلبة ؟

مصطفى سالم هو مخرج ومؤلف مسرحي.

- المخرج المسرحي مصطفى سالم هو زوج الفنانة بدرية طلبة.

- مصطفى سالم من المخرجين المسرحيين الذين شاركوا بالكثير من الأعمال الفنية.

- المخرج مصطفى سالم تزوج بدرية طلبة وهي في سن الـ 18 عاما.

- من أبرز أعمال المخرج مصطفى سالم «مسرحية عيال تجنن، برج الأبجدية الجزء الثاني، انا ومراتي ومونيكا، واللي عايز يجيني».

اقرأ أيضاً

"هي اللي قتلته".. متابعة تهاجم بدرية طلبة والأخيرة ترد

بدرية طلبة تعلن موعد عزاء زوجها في القاهرة والإسكندرية

وفاة زوج الفنانة بدرية طلبة وتشيع الجثمان في الإسكندرية