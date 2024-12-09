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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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نجوم الفن

بدرية طلبة تعلن موعد عزاء زوجها في القاهرة والإسكندرية

بدرية طلبة
بدرية طلبة

أعلنت الفنانة بدرية طلبة عن عن موعد عزاء زوجها المخرج مصطفي سالم، حيث قررت إقامة عزاءين لزوجها والذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد.

موعد عزاء زوج بدرية طلبة في الإسكندرية

ويرصد موقع الموجز موعد عزاء زوج بدرية طلبة، حيث نشرت بوست عبر حسابها الرسمي على إنستجرام وقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله، ولا نقول إلا ما يرضي الله، للأهالي والأصدقاء في الإسكندرية العزاء اليوم بدار مناسبات المنارة- الشاطبي.

موعد عزاء زوج بدرية طلبة

عزاء زوج بدرية طلبة في القاهرة

واستكملت : حتى لا نشق على أحد، الأهالي والأصدقاء في القاهرة العزاء يوم الأربعاء بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، لا أرانا الله مكروها في أحد، والبقاء لله.

بدرية طلبة وزوجها 

من هو مصطفى سالم؟

مصطفى سالم زوج بدرية طلبة هو مخرج ومؤلف مسرحي، وهو من اكتشف «بدرية» خلال بداية مشوارها الفني وقدمها في أعماله الفنية وكان مسلسل «برج الأبجدية».

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أعمال المخرج مصطفى سالم

مصطفى سالم واحد من المخرجين المسرحيين الذين شاركوا بالكثير من الأعمال الفنية على مدار السنوات الماضية، ومن أبرز أعماله مسرحية «عيال تجنن» الجزء الثاني ومسرحية «الواد الجن» ومسرحية «أنا ومراتي ومونيكا»، ومسرحية «اللي عايز يجيني»، ومسلسل«برج الأبجدية» .

آخر أعمال بدرية طلبة 

شاركت بدرية طلبة مؤخرا في مسرحية "ألف تيتة وتيتة"، التي عرضت في السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.

تدور أحداث مسرحية "ألف تيتة وتيتة" حول ساحر في سيرك يتقدم لخطبة فتاة تعيش مع عائلتها في جزيرة نائية، ليكتشف أن الجزيرة مأهولة بسحرة حقيقيين، وبعد زواجه منها، يجد نفسه في خضم تعويذة غامضة تطال الجميع، فينطلق في مغامرة محفوفة بالمخاطر لكسر هذه التعويذة وإنقاذ الجميع.

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