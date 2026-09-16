موعد زيادة أسعار البنزين والسولار.. حقيقة تحريك أسعار الوقود

تزايدت عمليات البحث خلال الساعات الماضية عن موعد زيادة أسعار البنزين والسولار في مصر، بالتزامن مع ترقب المواطنين لقرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، خاصة في ظل المتغيرات التي تشهدها أسواق الطاقة عالميًا والتوترات الجيوسياسية التي انعكست على أسعار النفط.

وتحظى أسعار البنزين والسولار باهتمام واسع من المواطنين، نظرًا لتأثيرها المباشر على تكلفة النقل وأسعار العديد من السلع والخدمات، وهو ما يجعل أي تحرك جديد في أسعار الوقود محل متابعة مستمرة.

حقيقة زيادة أسعار البنزين والسولار

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، أن الدولة تعاملت خلال الفترة الماضية مع الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار النفط عالميًا، دون تحميل المواطنين أعباء إضافية بصورة فورية.

وأشار مدبولي إلى أن سعر برميل النفط كان في حدود 62 دولارًا مع بداية العام المالي 2025-2026، في الوقت الذي جرى احتساب سعره في الموازنة عند 75 دولارًا للبرميل.

وأضاف أن سعر برميل البترول ارتفع قبل الحرب إلى نحو 93 دولارًا، بينما وصلت الأسعار خلال شهر أبريل الماضي إلى نحو 125 دولارًا للبرميل، بالتزامن مع تداعيات الحرب والتوترات في المنطقة.

الحكومة توضح سبب تحريك أسعار الوقود

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن ارتفاع أسعار النفط عالميًا شكل ضغطًا على تكلفة توفير المنتجات البترولية، موضحًا أن الحكومة حرصت على التعامل مع هذه الزيادة بما يراعي الأعباء الواقعة على المواطنين.

وأشار إلى أن الدولة وفرت المنتجات البترولية خلال الفترة الماضية دون تحميل المواطن كامل الأعباء الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط، لافتًا إلى زيادة معدلات استهلاك الوقود خلال فصل الصيف.

وأوضح مدبولي أن الحكومة تعمل على دعم الهيئة المصرية العامة للبترول، خاصة في ظل الأعباء التي تحملتها خلال الفترة التي ارتفعت فيها أسعار برميل النفط إلى مستويات تجاوزت 120 دولارًا.

موعد عودة لجنة التسعير التلقائي

وكشف الدكتور مصطفى مدبولي أن آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية ستعود إلى العمل بصورة دورية اعتبارًا من الربع الأول من العام المالي الجديد 2026-2027.

وبموجب الآلية، تعود لجنة التسعير التلقائي إلى دراسة أسعار المنتجات البترولية بصورة دورية كل ثلاثة أشهر، وفقًا للمتغيرات والمعايير الاقتصادية ذات الصلة.

وأكد رئيس الوزراء أن مراجعة أسعار الوقود لا تعني بالضرورة اتخاذ قرار فوري بالزيادة، إذ تعتمد اللجنة على متوسطات الأسعار خلال فترة زمنية، وليس على حركة الأسعار خلال يوم واحد أو أسبوع واحد فقط.

وشدد على أن الحكومة تسعى إلى مراعاة الأوضاع الاقتصادية وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية بصورة غير مدروسة عند اتخاذ قرارات تحريك أسعار المنتجات البترولية.

أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

وبحسب الأسعار المعلنة حاليًا، يبلغ سعر لتر بنزين 95 نحو 24 جنيهًا، بينما سجل سعر لتر بنزين 92 نحو 22.25 جنيه.

ووصل سعر لتر بنزين 80 إلى نحو 20.75 جنيه، في حين استقر سعر لتر السولار عند مستوى 20.50 جنيه.

وتشمل الأسعار الحالية للوقود في محطات البنزين:

سعر لتر بنزين 95 يبلغ 24 جنيهًا.

سعر لتر بنزين 92 يسجل نحو 22.25 جنيه.

سعر لتر بنزين 80 يبلغ نحو 20.75 جنيه.

سعر لتر السولار يصل إلى نحو 20.50 جنيه.

أسعار أسطوانة البوتاجاز وغاز السيارات

وفيما يتعلق بـأسعار أسطوانات البوتاجاز، سجلت الأسطوانة المنزلية زنة 12.5 كيلوجرام نحو 275 جنيهًا، بينما بلغت قيمة الأسطوانة التجارية زنة 25 كيلوجرامًا نحو 550 جنيهًا.

أما سعر غاز تموين السيارات، فيتراوح وفقًا للأسعار الواردة بين 10 و13 جنيهًا للمتر المكعب.

وتأتي هذه الأسعار في إطار متابعة المواطنين لتحركات أسعار المنتجات البترولية، خاصة مع ارتباط الوقود بصورة مباشرة بتكاليف النقل والخدمات والعديد من الأنشطة الاقتصادية.

رئيس شعبة المواد البترولية يكشف موقف الزيادة

من جانبه، أكد حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية، أن الحديث عن زيادة أسعار البنزين والسولار أو تثبيتها أو خفضها لا يمكن حسمه قبل صدور القرار الرسمي من لجنة التسعير التلقائي.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية أن اللجنة لم تحسم موقفها النهائي بشأن تحريك أسعار المنتجات البترولية، مشددًا على أهمية انتظار القرار الرسمي وعدم الاعتماد على التوقعات أو المعلومات غير المعلنة.

وطالب رئيس شعبة المواد البترولية المواطنين بعدم الانسياق وراء التكهنات المتداولة بشأن الأسعار الجديدة، مؤكدًا أن تحديد أسعار المنتجات البترولية الجديدة من اختصاص لجنة التسعير التلقائي.

هل ترتفع أسعار البنزين خلال الفترة المقبلة؟

وتظل أسعار البنزين والسولار في مصر مرتبطة بالمراجعات الدورية التي تجريها لجنة التسعير التلقائي، إلى جانب مجموعة من العوامل الاقتصادية، من بينها أسعار النفط العالمية وتكلفة الاستيراد وسعر الصرف.

وبالتالي، فإن عودة اللجنة إلى الاجتماع بصورة دورية لا تعني تلقائيًا صدور قرار بزيادة أسعار البنزين، وإنما تعني استئناف آلية المراجعة الدورية للأسعار وفقًا للمعايير المحددة.

ويترقب المواطنون القرار الرسمي الصادر عن لجنة التسعير التلقائي لمعرفة ما إذا كانت الأسعار الحالية ستستمر كما هي، أم سيتم إجراء تعديل عليها خلال المراجعة المقبلة.