حقيقة تعطيل الدراسة غدًا بسبب الموجة الحارة.. التعليم تحسم الجدل

تزايدت خلال الساعات الأخيرة عمليات البحث عن حقيقة تعطيل الدراسة غدًا الخميس 17 سبتمبر 2026، بعدما تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تزعم صدور قرار بتعطيل الدراسة في جميع المدارس بسبب ارتفاع درجات الحرارة والموجة الحارة التي تشهدها البلاد.

وأثارت الأنباء المتداولة حالة من التساؤلات بين أولياء الأمور والطلاب، خاصة مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة، وما إذا كانت الظروف الجوية قد تستدعي إصدار قرار رسمي بإجازة المدارس وتعليق الدراسة يوم الخميس.

حقيقة تعطيل الدراسة غدًا الخميس

وكشفت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن ما يتم تداوله بشأن تعطيل الدراسة غدًا الخميس في جميع المدارس بسبب الموجة الحارة غير صحيح، مؤكدة عدم صدور أي قرار رسمي من الوزارة بهذا الشأن.

وأوضحت المصادر أن الأخبار التي تتحدث عن منح الطلاب إجازة غدًا وتعطيل الدراسة على مستوى جميع المدارس لا تستند إلى قرار رسمي صادر عن وزارة التربية والتعليم، مشددة على ضرورة الاعتماد على البيانات الرسمية وعدم الانسياق وراء الأخبار التي تنتشر عبر صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي.

الدراسة منتظمة في المدارس

وأكدت المصادر أن الدراسة غدًا الخميس منتظمة بشكل طبيعي في المدارس، وأن الوزارة لم تصدر تعليمات رسمية بشأن تعليق الدراسة أو تأجيلها بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع متابعة الجهات المعنية لحالة الطقس، خاصة مع التحذيرات المتعلقة بارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الحالية.

وأشارت المصادر إلى أن الوزارة تتابع تطورات الأحوال الجوية بصورة مستمرة، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين والعاملين داخل المؤسسات التعليمية.

من يملك قرار تعطيل الدراسة بسبب الطقس؟

وأوضحت المصادر أن قرار تعطيل الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية لا يصدر بصورة مركزية من وزارة التربية والتعليم في جميع الحالات، وإنما يمكن أن يكون من اختصاص المحافظين كل في نطاق محافظته، وفقًا لتقدير الموقف والظروف الجوية على أرض الواقع.

ويتم اتخاذ القرار بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة التنمية المحلية، مع مراعاة طبيعة الأحوال الجوية ومدى تأثيرها على حركة الطلاب وانتظام العملية التعليمية داخل كل محافظة.

ويرجع ذلك إلى اختلاف الظروف الجوية من محافظة إلى أخرى، إذ قد تشهد بعض المناطق تأثيرات جوية تستدعي اتخاذ إجراءات احترازية، بينما تستمر الدراسة بصورة طبيعية في مناطق أخرى.

التعليم تتابع حالة الطقس

وأكدت المصادر أن وزارة التربية والتعليم تتابع باستمرار تطورات حالة الطقس في مصر بالتنسيق مع الجهات المختصة، وفي مقدمتها هيئة الأرصاد الجوية وغرف العمليات الموجودة في المحافظات.

ويأتي هذا التنسيق بهدف متابعة أي تطورات قد تؤثر على انتظام اليوم الدراسي، واتخاذ الإجراءات المناسبة عند الحاجة بما يضمن سلامة الطلاب والمعلمين وجميع العاملين في المنظومة التعليمية.

وبحسب ما ورد في التوقعات الجوية، تشهد البلاد خلال يومي الأربعاء والخميس ارتفاعًا في درجات الحرارة، مع أجواء حارة إلى شديدة الحرارة ورطبة خلال ساعات النهار على أغلب الأنحاء.

تحذيرات من ارتفاع درجات الحرارة

وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد حذرت من استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة من الأربعاء 16 سبتمبر وحتى الأحد 20 سبتمبر 2026، مع استمرار الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة والرطبة نهارًا على أغلب المناطق.

ومع استمرار هذه الأجواء، يترقب أولياء الأمور أي بيانات رسمية تصدر عن الجهات المختصة بشأن الدراسة، خاصة في المحافظات التي قد تتأثر بصورة أكبر بارتفاع درجات الحرارة أو أي ظواهر جوية أخرى.

حقيقة إجازة المدارس غدًا

وبناءً على تصريحات المصادر المسؤولة بوزارة التربية والتعليم، فإن الأنباء المتداولة بشأن إجازة المدارس غدًا الخميس وتعطيل الدراسة بسبب الموجة الحارة لا تعكس وجود قرار رسمي عام بتعليق الدراسة في جميع المدارس.

وتستمر الدراسة بصورة طبيعية، مع متابعة حالة الطقس والتطورات الجوية من جانب الجهات المختصة، بينما يظل اتخاذ أي قرار استثنائي بشأن تعطيل الدراسة في نطاق المحافظات مرتبطًا بتقييم الظروف المحلية والبيانات الرسمية الصادرة من الجهات المعنية.

وينصح أولياء الأمور والطلاب بمتابعة البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والمحافظات والجهات المختصة، وعدم الاعتماد على المنشورات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في معرفة مواعيد الدراسة أو قرارات تعليقها.