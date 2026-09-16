أعلنت شركه اأونا سولار الرائدة في مشروعات الطاقة الشمسية عن باكورة ثمار تعاونها مع عدد من شركات التطوير العقاري تحت إشراف شركه العاصمه الإدارية للمساهمة في تنفيذ استراتيجيه المباني الخضراء الذكيه واعتبار مباني العاصمه الجديده نموذجا لمدن المستقبل الخضراء تعتمد على التكنولوجيا والطاقه النظيفه المتجددة

مشروعات الطاقة الشمسية تزين مباني العاصمة الجديدة بلمسات أونا سولار

وأسفر التعاون الجديد عن تنفيذ مجموعة من الأعمال التي تتهدف لتحويل مباني العاصمة لخضراء حيث انتهت أونا سولار من تنفيذ عدد من المباني التي تعمل بالطاقه المتجددة كنموذج للمدن الخضراء وفي مقدمة هذه المباني مبنى كابيتال ادرس التابع للشركة الدولية للتطوير العقاري ومشرو رك كابيتال 1 وجاري التعاون لتحقيق المزيد من الأهداف

وقال المهندس عبد الرحمن شوقي رئيس شركه أونا سولار إن التعاون مع شركه العاصمه الإداريه وشركات التطوير العقاري العاملة معها في المباني الخضراء الذكية نموذج تهدف الشركه الى تكراره والتوسع فيه بما تمتلكه من خبرات وامكانات وتكنولوجيا تصنيعية و تنفيذية تجعلها أحد ى الشركات الرائدة في التحول الاخضر وطاقة المستقبل مشيرًا إلى المزايا المتعددة لهذا المشروع بما تحققه من عائدات للاقتصاد القومي والوطني وترشيد لاستهلاك الطاقة والوقود البترولي والمحافظه على البيئه من الانبعاثات الضارة.

وأوضح المهندس عبد الرحمن شوقي أن لمسات شركة أونا سولار الجمالية واضحة على كل أجزاء المباني التي عملت بها لتحويلها لمباني خضراء، إذ تبدو وحدات الخلايا الشمسيه كأنها لوحات جماليه تزين اركان المباني وبما يمكن من استغلال كافه مساقط الشمس المتاحه لتوليد وانتاج الكهرباء التلبيه جزء من متطلبات هذه المباني الى جانب تنفيذ شواحن الكهرباء للسيارات.

وأشار رئيس أونا سولار إلى أن الشركة تقدم خدماتها بعد التنفيذ من أعمال صيانة وغيرها بما يضمن التشغيل الكامل لهذه المشروعات ويضمن الحصول على اعلى كفاءه وجودة و يحقق عائد من تنفيذ المشروع مشيرا الى جهود شركة العاصمة الادارية لتحويل المدينة إلى أول مدن الجمهوريه الخضراء الذكية و استخدام مواد صديقه للبيئة وعوازل حرارية لتقليل استهلاك الكهرباء كذلك الاستعانه بالذكاء الاصطناعي لتقليل الانبعاثات لتوفير بيئة صحية آمنة للسكان,