"هي اللي قتلته".. متابعة تهاجم بدرية طلبة والأخيرة ترد

بدرية طلبة تواجه الاتهامات بتعليق لاذع: "تخطيتي كل التخيلات المريضة"

بعد إعلان الفنانة بدرية طلبة وفاة زوجها المخرج مصطفي سالم ، وإعلان تواجدها خارج البلاد إنهالت عليها التعليقات السلبية ، ويرصد الموجز أصعب تعليق لمتابعة تهاجم بدرية طلبة وتتهمها بقتل زوجها لترد عليها بدرية طلبة .

"انتي تخطيتي كل التخيلات العفنة المريضة والتهيؤات القذرة."

أبدت الفنانة بدرية طلبة استياءها من تعليق مثير للجدل نشرته إحدى متابعاتها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث اتهمتها المتابعة بالتسبب في وفاة زوجها. وردت بدرية بتعليق لاذع قائلة:

"دي دماغ إيه ديه!؟ دي لو دماغ (كوله) حيكون تفكيرها أنضف من كده. لا لا لا، أنتِ تخطيتي كل التخيلات العفنة المريضة والتهيؤات القذرة."

تعكس كلمات الفنانة استياءها من انتشار هذه النوعية من الاتهامات الغريبة، مؤكدة رفضها لمثل هذه السلوكيات على منصات التواصل.

تفاصيل العزاء في الإسكندرية والقاهرة



أعلنت الفنانة بدرية طلبة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" عن ترتيبات خاصة لعزاء زوجها، حيث أوضحت إقامة عزاءين في مدينتين مختلفتين، لتيسير الأمر على الأصدقاء والمحبين.

وكتبت بدرية:

"إنا لله وإنا إليه راجعون.. الحمد لله ولا نقول إلا ما يرضي الله.. للأهالي والأصدقاء في الإسكندرية، العزاء اليوم في دار مناسبات المنارة - الشاطبي."

وأضافت قائلة:

"وحتى لا نشق على أحد، للأهالي والأصدقاء في القاهرة، العزاء يوم الأربعاء بمسجد الشرطة - الشيخ زايد. لا أرانا الله في أحد مكروه، والبقاء لله."

موقف بدرية طلبة: مرونة واعتبار للمحبين

يعكس إعلان الفنانة بدرية طلبة احترامها لمشاعر الأصدقاء والأقارب في مختلف المدن، وتقديرها لمساندتهم في هذه اللحظات الصعبة، مؤكدة على حرصها على تيسير الحضور للجميع.

من هو مصطفى سالم زوج بدرية طلبة ؟



مصطفى سالم زوج بدرية طلبة هو مخرج ومؤلف مسرحي، وهو من اكتشف «بدرية» خلال بداية مشوارها الفني وقدمها في أعماله الفنية وكان مسلسل «برج الأبجدية».

بدرية طلبة وزوجها المخرج مصطفي سالم

أعمال المخرج مصطفى سالم

مصطفى سالم واحد من المخرجين المسرحيين الذين شاركوا بالكثير من الأعمال الفنية على مدار السنوات الماضية، ومن أبرز أعماله مسرحية «عيال تجنن» الجزء الثاني ومسرحية «الواد الجن» ومسرحية «أنا ومراتي ومونيكا»، ومسرحية «اللي عايز يجيني»، ومسلسل«برج الأبجدية» .

آخر أعمال بدرية طلبة

شاركت بدرية طلبة مؤخرا في مسرحية "ألف تيتة وتيتة"، التي عرضت في السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.

تدور أحداث مسرحية "ألف تيتة وتيتة" حول ساحر في سيرك يتقدم لخطبة فتاة تعيش مع عائلتها في جزيرة نائية، ليكتشف أن الجزيرة مأهولة بسحرة حقيقيين، وبعد زواجه منها، يجد نفسه في خضم تعويذة غامضة تطال الجميع، فينطلق في مغامرة محفوفة بالمخاطر لكسر هذه التعويذة وإنقاذ الجميع.

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