بسمة بوسيل تكشف سبب توقفها المؤقت عن الساحة الفنية

في تصريحات تلفزيونية، تحدثت الفنانة المغربية بسمة بوسيل عن علاقتها بزوجها السابق، الفنان تامر حسني، مؤكدة أن الانفصال لم يؤثر على الاحترام المتبادل بينهما، خاصة كونهما والدين لأطفالهما. وأشارت إلى أن الأولوية دائمًا كانت لعائلتها قائلة: "عائلتي وأطفالي هم أهم شيء في حياتي، وكل ما مضى كان يستحق التضحيات."

العودة للفن بدافع الشغف

عن استئنافها الغناء بعد فترة توقف، أوضحت بسمة أن قرارها كان نابعًا من حبها الحقيقي للفن، مضيفة: "لم يكن مناسبًا أن أغني وأنا متزوجة، لكن الطلاق منحني حرية العودة إلى الغناء." ورفضت وصف تجربتها بـ"استراحة المحارب"، مؤكدة أن شغفها بالفن هو ما دفعها للعودة.

التضحيات من أجل العائلة

استعرضت بسمة دورها كأم وزوجة سابقًا، مشددة على أن العائلة كانت دائمًا على رأس أولوياتها، فقالت: "منذ صغري، أدركت أن العائلة تأتي أولاً. قدمت كل ما بوسعي للحفاظ على العلاقة، لكن عندما لم تنجح، تقبلت الواقع ومضيت قدمًا." وأضافت: "الزواج والطلاق جزء من القدر، وكل ما يحدث هو بمشيئة الله."

دعم تامر حسني المستمر لبسمة بوسيل

لم تنسَ بسمة الإشادة بدعم تامر حسني لها في مشوارها الفني، حيث قالت: "تامر دائمًا داعم لي، وأستشيره في أعمالي. حتى أن فريق مهندسي الصوت الذين أتعامل معهم هو نفسه الذي يعمل معه." وأعربت عن تركيزها الحالي على تقديم أعمال فنية تعبر عما بداخلها وتلامس قلوب الجمهور.

نجاحات فنية متتالية

تعيش بسمة بوسيل حاليًا حالة من النشاط الفني، حيث أطلقت مجموعة من الأغاني التي لاقت نجاحًا كبيرًا، من أبرزها "هبدأ أعيش" و"عيشنا وشفنا"، التي حققت ملايين المشاهدات على يوتيوب والمنصات المختلفة. تؤكد هذه النجاحات عودتها القوية للساحة الفنية وحرصها على تقديم أعمال مميزة تليق بجمهورها.

بسمة بوسيل وتامر حسني

من هي بسمة بوسيل ؟

ويكشف لكم الموجز عن ماهية الفنانة بسمة بوسيل وكيف بدأت مشوارها الفني بسمة بوسيل من مواليد (10 مايو 1991-) مصممة أزياء ومغنية مغربية معتزلة شاركت في النسخة السادسة من برنامج ستار اكاديمي، حيث وصلت للنهائيات محتلة المركز الثاني، وهي الزوجة السابقة للمغني تامر حسني.



مشوارها في ستار أكاديمي



بسمة تعد أقوى الطلاب المشاركين في ستار ٱكاديمي في كل مواسمه فهي أول طالب/طالبة من طالبين الذين حصلوا على "top one" ثلاث مرات من غير أن يحصلوا على أي نسمية «نومنيه» والطالب الثاني هو الأردني محمد رمضان في الموسم السابع لكنه شارك "top one" الثاني مع السوري ناصيف زيتون، بينما بسمة لم تشاركه أي من الثلاث مع أي طالب آخر . وبسمة تعد أقوى الطلاب حضوراً بال"top" فقد حصلت على أربع مرات "top3" وأربع مرات "top2" وثلاث مرات "top1" ومرتان خارج التصنيف. وبسمة أيضاً من أقل الطلاب حصولاً على تسميات نومنيه فقد حصلت على أربع تسميات فقط اثنتان من أستاذة الفوكاليز ماري محفوظ واثنتان من أستاذة الرقص أليسار كراكلا. بسمة كانت أكثر الطلاب غناء في البرايمات في موسمها حيث غنت وصولا للنهائيات في 45 أغنية سواء منفردة، دويتو أو جماعية.

بسمة بوسيل



بعد رجوع بسمة للمغرب قررت أن تطرح سنقل مغربي إهداء للجمهور المغربي الذي ساندها طيلة فترة مكوثها في ستار ٱكاديمي بعنوان «محال». بعد ذلك تعرفت على المغني المصري تامر حسني وغنت معه دويتو «متسالنيش» وصور على هيئة فيديو كليب. وأقنع تامر أحد المنتجين بإنتاج ألبوم لبسمة وتم تسجيله لكن بعد زواج تامر وبسمة طلب تامر عدم طرح الألبوم وعدم عرض الفيديو الكليب الذي يجمعهما.

اقرأ أيضًا :